Oscar Ödüllerinde Devrim Niteliğinde Karar

Yapım aşamasında yapay zeka kullanılan filmlerin de bundan sonra Oscar ödüllerine aday olabileceği açıklandı. Kurallar arasında ayrıca jüri üyelerinin, final turunda oy kullanma hakkına sahip olabilmeleri için aday olan bütün filmleri izlemesi de zorunlu kılındı.

Son Güncelleme:
Oscar Ödüllerinde Devrim Niteliğinde Karar

Yapay zeka kullanılarak hazırlanan filmlerin de bundan sonra Oscar ödüllerine aday olabileceği bildirildi.

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nin (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) açıklamasında bu yıl itibarıyla geçerli olacak ödül kuralları duyuruldu. Yeni kurtallara göre, yaratıcı sürecinde yapay zeka kullanılan yapımlar da belirli koşulları sağlamaları halinde Oscar için yarışabilecek. Jüri üyeleri, kazanacak filmleri seçerken 'filmin üretiminde insanın ne derece rol aldığını' dikkate alacak. Kurallar arasında ayrıca jüri üyelerinin, final turunda oy kullanma hakkına sahip olabilmeleri için aday olan bütün filmleri izlemesi zorunlu kılındı.

Öte yandan film yapımında insan yaratıcılığının merkezde olduğu yapımların öncelik olacağını vurgulayan akademi, “Akademi ve tüm branşlar, hangi filmin ödüllendirileceğine karar verirken yaratıcı sürecin merkezinde bir insanın yer alıp almadığını dikkate alarak başarıyı değerlendirecektir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Oscar Oscar Ödül Töreni
Son Güncelleme:
Doğal Zayıflama Mucizesi! Sadece Bir Avuç Yetiyor Doğal Zayıflama Mucizesi! Sadece Bir Avuç Yetiyor
Gittiğiniz Tatil Yerlerinde veya Bir AVM'nin Tuvaletinde Gizli Kameraları Bulmanın En Basit Yolu! Sadece Bir Tık Uzağınızda Gittiğiniz Tatil Yerlerinde veya Bir AVM'nin Tuvaletinde Gizli Kameraları Bulmanın En Basit Yolu
Çocuklar 23 Nisan'da Ata'sına Koştu Çocuklar 23 Nisan'da Ata'sına Koştu
Ahmet Mattia Minguzzi’nin Annesinden Yürek Yakan İstek! Oğlunun Doğum Gününde Tek Bir Şey Diledi Ahmet Mattia Minguzzi’nin Annesinden Yürek Yakan İstek! Oğlunun Doğum Gününde Tek Bir Şey Diledi
ÇOK OKUNANLAR
Elektrik Faturasını Düşüren Sır Ortaya Çıktı! Buzdolabında Bu Yöntemleri Deneyin, Farkı Görün Elektrik Faturasını Düşüren Sır Ortaya Çıktı! Buzdolabında Bu Yöntemleri Deneyin, Farkı Görün
Bankalardan Kart Sahiplerine Flaş Uyarı! Kredi Kartını Bu Şekilde Kullananlar Yandı, Anında Kapanacak Bankalardan Kart Sahiplerine Flaş Uyarı! Kredi Kartını Bu Şekilde Kullananlar Yandı
İsa Karakaş Kara Haberi Verdi! Kimse bu Kadarını Beklemiyordu İsa Karakaş Kara Haberi Verdi! Kimse bu Kadarını Beklemiyordu
Trafikte Yeni Dönem Resmen Başladı: Yaş Sınırı 21 Oldu! Trafikte Yeni Dönem Resmen Başladı: Yaş Sınırı 21 Oldu!
Emekliye 21.000 TL’ye Varan Rekor Nakit Desteği! Bankaların Promosyon Yarışı Alev Aldı Emekliye 21.000 TL’ye Varan Rekor Nakit Desteği! Bankaların Promosyon Yarışı Alev Aldı