Çocuklar 23 Nisan'da Ata'sına Koştu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, çocuklar Anıtkabir'e akın etti. Ellerinde Türk bayraklarıyla Anıtkabir’e koşan öğrencilere öğretmenleri ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin eşlik etti.

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Çocuklar 23 Nisan'da Ata'sına Koştu

Türkiye’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlanırken, çocuklar Anıtkabir’e akın ederek Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü ziyaret etti.

Ellerinde Türk bayraklarıyla Anıtkabir’e koşan öğrencilere öğretmenleri ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin eşlik etti.

Çocuklar 23 Nisan'da Ata'sına Koştu - Resim : 1

Bakan Tekin'in başkanlığındaki bakanlık bürokratları, öğretmen temsilcileri ve öğrencilerden oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine yürüdü.

Tekin'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

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Kaynak: AA

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