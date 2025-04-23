Van'daki Can Pazarında Ölü Sayısı Arttı! Şifa Aramaya Gitmişlerdi... Faciada Kahreden Detay

Van-Hakkari kara yolunun 80'inci kilometresinde Hakkari yönüne giden S.E. yönetimindeki 34 GCR 604 yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen 06 BYD 614 plakalı kamyon dün çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kazada, ilk belirlemelere göre 6'sı kaza yerinde 1'i ise hastanede 7 kişi hayatını kaybetmişti, 12 kişi de yaralanmıştı.

BİR KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan Yıldız Erik de dün gece doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Böylece can kaybı 8'e çıktı. 2'si ağır 11 yaralının tedavileri ise devam ediyor.

Kazada hayatını kaybeden 3 çocuk babası Selim Kaya’nın, eşi Gülcan'ı rahatsızlığı için Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi’ne götürdüğü, dönüş yolunda da bindikleri minibüsün kaza yaptığı bildirildi.

Kaynak: DHA