Dolandırıcı Sevgililer Yakalandı

Ümraniye’de yaşayan F.S. (44) ve H.S. (65), 11 Nisan 2024’te dolandırıldıklarını belirterek şikayette bulundu. Mağdurlar, telefonla kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilere inanarak evdeki tüm para ve ziynet eşyalarını kapıya gelen kişilere teslim ettiklerini söyledi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, olayın yaşandığı bina ve çevresindeki güvenlik kameraları incelendi. Görüntülerde, bir kadın ve bir erkeğin ziynet eşyaları ve nakit parayı alarak hızla binadan uzaklaştıkları tespit edildi.

Kimlikleri tespit edilen şüphelilerden kadın S.K. (29) ve erkek H.Ö. (27), düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Sevgili oldukları öğrenilen zanlılardan S.K.’nın daha önce 5 suç kaydı bulunduğu ve yazılımcı olarak çalıştığı belirtildi. H.Ö.’nün ise 3 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kadın şüpheli S.K. ise adli kontrol kapsamında 2 ay ev hapsi cezası aldı. Şüphelilerin suç anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaynak: DHA