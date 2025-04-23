Kandilli Rasathanesi Duyurdu! Van'da Deprem

Van'ın Başkale ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi Kandilli Rasathanesi duyururken AFAD ise henüz bir veri paylaşmadı.

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Kandilli Rasathanesi Duyurdu! Van'da Deprem

Kandilli Rasathanesi, Van'ın Başkale ilçesi Bilgeç köyünde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 09.00'da gerçekleşti. Depremin derinliği 5.0 kilometre olarak ölçüldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depreme ilişkin henüz bir veri paylaşmadı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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Van Kandilli Rasathanesi Deprem
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