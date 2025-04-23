Balıkesir Bandırma'da Korkutan Deprem

Kandilli Rasathanesi, Balıkesir Bandırma'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Balıkesir Bandırma'da Korkutan Deprem

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığına göre; Balıkesir'in Bandırma ilçesinde saat 23.24'te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 6.4 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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