Balıkesir Bandırma'da Korkutan Deprem
Kandilli Rasathanesi, Balıkesir Bandırma'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi'nin aktardığına göre; Balıkesir'in Bandırma ilçesinde saat 23.24'te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 6.4 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 22, 2025
DUTLIMAN-BANDIRMA (BALIKESIR) https://t.co/o9aUs3tkTN
22.04.2025, 23:24:50 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 6.4 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi