Güzelleşmek İsterken Kabusu Yaşadı! 'Dayak Yemedim, Botoks Mağduruyum'

Kahramanmaraş'ta bir estetik merkezinde yüzüne botoks ve dolgu yaptıran Sibel Çınar isimli kadın kabusu yaşadı. Yüzü tanınmayacak hale gelen Çınar, "Bilmediğiniz hiçbir yere gitmeyin, doktor harici kimseye yaptırmayın. Dayak yemedim, botoks mağduruyum" dedi.

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Yüzüne botoks yaptıran bir kadın hayatının şokunu yaşadı. Kuaför olduğu öğrenilen Sibel Çınar, Kahramanmaraş'ta bir estetik merkezinde yüzüne botoks ve dolgu yaptırdı. Enjekte edilen sıvıdan sonra bir anda yüzü şişmeye başlayan kadın tanınmaz hale geldi.

HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI

Hastaneye başvuran ve tedavi altına alınan kadın içler acısı durumunu paylaşarak "Bilmediğiniz hiçbir yere gitmeyin, doktor harici kimseye yaptırmayın arkadaşlar" diyerek uyarıda bulundu.

'DAYAK YEMEDİM, BOTOKS MAĞDURUYUM'

Botoks mağduru Sibel Çınar çektiği video ile yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar, çok merak etmişsiniz evet iyi değilim çok kötüyüm. Sebebi ise dayak falan yemedim öyle saçma sapan şeyler yazmışsınız. Maalesef botoks işleminden dolayı bu hale geldim gördüğünüz gibi. Dün geceden beri hastanedeyim sadece merak ettiğiniz için iyi olduğumu bilin istedim ama bu şişlikler inmezse çok da iyi olmayacağım.

Yüzüm komple şiş, buralarda ödemler oluştu böyle nohuttan büyük bezeler oluştu, gözlerim de böyle kapandı, alnım zaten haşat. Kısaca şöyle arkadaşlar, botokstan oldu yani. Siz de bilmediğiniz hiçbir yere gitmeyin, doktor harici kimseye yaptırmayın arkadaşlar."

Kaynak: İHA

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