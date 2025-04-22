78 Kişi Can Vermişti... İşte Kartalkaya'daki Facianın Çıkış Anı! Kimse Müdahale Etmemiş

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta meydana gelen ve 36’sı çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde elektrikli ızgaradan yükselen duman ve alevlere hiçbir otel çalışanın müdahale etmediği görüldü.

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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta yaşanan yangın faciası tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Faciada 36’sı çocuk 78 vatandaş feci şekilde hayatını kaybetmişti.

Now TV’den Alican Uludağ'ın haberine göre, yangının mutfaktaki elektrikli ızgaradan çıkış anına ait görüntülerine ulaşıldı. Otelin dördüncü katında bulunan restoranın güvenlik kamerası kayıtlarına göre; otelde konaklayan 238 kişi uykudayken, restoranda kahvaltı hazırlıkları yapılıyordu. Görüntülerde, yangından yaklaşık 7 dakika önce bir görevlinin restorana girerek malzeme taşıma arabasını aldığı görüldü. Birkaç dakika sonra ise elektrikli ızgaradan önce dumanlar, ardından alevler yükseldi. Izgaradan dışarı akan yağlar da hemen yanında bulunan çöp kovasının da tutuşmasına neden oldu.

7'NCİ DAKİKADA ALEVLER MÜDAHALE EDİLEMEZ BOYUTTAYDI

Bilirkişi heyeti, 7. dakikada alevlerin müdahale edilemez boyuta ulaştığını, LPG hortumunun sızdırmazlık tabakasının erimesiyle gaz sızıntısının başladığını ve alevlerin hızla büyüdüğünü demişti. Yangının başlamasından 11 dakika sonra ise dumanın tüm restoranı kapladığı tespit edilmişti. Raporda ayrıca, ızgara sisteminde otomatik yangın söndürme sistemi bulunmadığı vurgulanmıştı.

Kaynak: Now TV

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