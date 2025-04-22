Sabiha Gökçen Havalimanı Yakınında Yangın! Palet Fabrikası Alevlere Teslim Oldu

Pendik'te akşam saatlerinde palet fabrikasında çıkan ve bitişikteki iki bina ile bir atölyeye sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Ramazanoğlu Mahallesi'nde, Sabiha Gökçen Havalimanı yakınında bulunan palet fabrikasında saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Palet fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yükselen alevler, fabrikanın bitişiğindeki iki binanın çatısı ile bir atölyeye sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Ardından soğutma çalışması başlatıldı.

Fabrikada büyük çapta hasara yol açan yangın, alevlerin sıçradığı binaların çatıları ve dış cephelerinin de zarar görmesine neden oldu.

Kaynak: İHA

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