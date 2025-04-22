Hastanede Başlayıp Yılları Aşan Dostluk! Ercan Kesal, Sırrı Süreyya Önder'i Anlattı: 'Hepimizin Ona İhtiyacı Var'

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan Salı akşamı geçirdiği kalp rahatsızlığı ve aort damarının yırtılması sebebiyle geçirdiği kritik ameliyatın ardından yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.

Siyaset ve sanat dünyasından pek çok isim Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerini iletirken, yazar, oyuncu ve yönetmen Ercan Kesal uzun yıllardır süren dostluklarını T24'ten Muammer Brav’a anlattı.

'HEPİMİZİN SIRRI'YA İHTİYACI VAR'

Sırrı Süreyya Önder’le hekimlik yaptığı döneme uzanan dostluğu olduğunu söyleyen Ercan Kesal, şöyle konuştu:

“Bir kere acil şifalar diliyorum. Ben hekimim ve o sürecin üç aşağı beş yukarı Sırrı'da nasıl cereyan ettiğini kestirebiliyorum. Ama onun direncinden çok ümit varım… Sırrı’yı çok yıllar önce kendi hastanemde tanıdım. Cezaevinden çıkmış ve bazı sağlık sorunları vardı. O gün başlayan ve devam eden dostluğumuz var. Çok mutluyum onu tanımaktan. Bir kere kendisi sağlam bir sinemacı. Onun kelamıyla, onun tarzıyla insani bir yerden yürüyen bir iş var. Sırrı cümleleriyle kitlelere ulaşan bir isim. Herkesin güven duyduğu kefil olduğu bir isim. Bu çok kıymetli. Hepimizin Sırrı’ya ihtiyacı var.”

Kaynak: T24