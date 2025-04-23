23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 105. Yılı Kutlu Olsun

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.

Bugün, milletimizin bağımsızlık yolunda attığı en önemli adımlardan biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümünü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz.

23 Nisan 1920, milletimizin kendi kaderini tayin etme iradesini dünyaya ilan ettiği, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun tescillendiği tarihi bir dönüm noktası ve aynı zamanda Atatürk'ün çocuklara duyduğu güvenin ve sevginin en güzel ifadesidir.

Atatürk'ün "Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz" sözleri, her seferinde çocuklarımıza duyulan inancın ve onların geleceğimizi şekillendirecek bireyler olduğunu bizlere yeniden hatırlatıyor.

Bugün, ülkemizde çocukların barış, kardeşlik ve sevgi içinde bir araya geldiği, onların neşe ve umut dolu kahkahalarının yankılandığı özel bir gündür. Çocuklarımızın hak ettikleri mutlu ve huzurlu bir geleceği inşa etmek ise, hepimizin ortak ve en önemli sorumluluğudur.

Bu vesileyle, Gerçek Gündem ailesi olarak, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk üyelerini, şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyor; onların her zaman sevgiyle, sağlıkla ve başarıyla dolu bir yaşam sürmelerini temenni ediyoruz.

Nice 23 Nisan’lara, nice umut dolu yarınlara...

Kaynak: Haber Merkezi