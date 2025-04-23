Donald Trump’tan Orta Doğu Hamlesi, Tarih Belli Oldu… Listede Şimdilik 3 Ülke Var

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt yakın zamanda ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu turuna çıkacağını açıklamıştı.

Trump'ın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği de merak konusu olurken Trump'ın Orta Doğu turunun tarihi de netleşti.

TARİH BELLİ OLDU

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Trump'ın 13-16 Mayıs tarihleri arasında Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edeceğini duyurdu. Leavitt, ziyaretlerin detayları hakkında ise bilgi vermedi.

BEYAZ SARAY SÖZCÜSÜ PUTİN İLE GÖRÜŞECEK

Öte yandan Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff’un bu hafta Rusya’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği bildirildi.

Beyaz Saray, Witkoff’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geleceğini belirterek, görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı’nı ele alacağını duyurdu.

Witkoff, daha önce Putin'le Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik üç kez görüşmüştü.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Trump'ın günün erken saatlerinde Witkoff ile görüştüğünü ve herkesin müzakerelerin devam ettiğini bilmesini istediğini söyledi.

TÜRKİYE’YE GELECEK Mİ?

Sözcü Leavitt, daha önce basın toplantısında kendisine sorulan ‘Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beyaz Saray'da ya da Türkiye'de bir araya gelmeyi planlıyor mu?’ sorusunu cevaplandırmış ve ‘Herhangi bir detaya sahip değilim. Ancak bu gezinin bir parçası olarak başka ülkeler de olabilir’ demişti.

Kaynak: DHA-İHA