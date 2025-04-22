ABD ve İran Anlaşıyor mu? Trump Üç Güne Dikkat Çekti

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan bir mektubu geçen ay İran lideri Hamaney'e göndermişti. Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti.

İran ile ABD, mektup trafiğinin ardından Umman’da 12 Nisan'da dolaylı görüşmeler yapmıştı. Taraflar, 19 Nisan'da İtalya'nın başkenti Roma'da yeniden Umman'ın aracılığında bir araya gelmişti. Hem İran hem de ABD, müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini açıklamıştı. İran, 23 Nisan'da Umman'da uzmanlar düzeyinde teknik görüşmeler yapılacağını ardından da 26 Nisan'da yine Umman'da dolaylı görüşmelerin devam edeceğini bildirmişti.

'ÇOK PARA PAZANIYORUZ'

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki geleneksel Paskalya yumurta yuvarlama töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Trump, ülke ekonomisinin iyiye gittiğini belirterek, "Çok para kazanıyoruz. Arabalarda, alüminyumda ve çelikte zaten yüzde 25'lik bir paya sahibiz. Bu ülkenin daha önce gördüğünden çok daha fazla para kazanıyoruz ve bu sadece başlangıç" dedi.

Açıkladığı yeni gümrük vergilerine değinen Trump, vergiler konusunda ilerleme sağlandığını belirterek, "Herkes müzakere etmek istiyor" dedi.

'ÇOK İYİ BİR ADAMDI'

Papa Francis'in vefatına da değinen Trump, "O, dünyayı seven çok iyi bir adamdı. Özellikle zor zamanlardan geçiyordu" ifadelerini kullandı. Bayrakların ülke genelinde yarıya indirildiğini hatırlatan Trump, Papa'nın cenazesine katılıp katılmayacağıyla ilgili soruya ise, "Henüz bilmiyorum, sadece zamanlamaya bakmam gerekiyor" yanıtını verdi. Konuşmasının sonunda manevi değerlere dikkat çeken Trump, "Ülkeyi bir araya getirmek için dine ihtiyacımız var. Din her şeyi bir arada tutar. Harika bir şey" ifadelerini kullandı.

ÜÇ GÜNE DİKKAT ÇEKTİ

Rusya-Ukrayna savaşına dair görüşmelere ve ABD-İran arasındaki nükleer konulu dolaylı müzakerelere değinen Trump, "Ukrayna ve Rusya konusunda çok iyi görüşmeler yaptık. Aslında İran konusunda da çok iyi görüşmeler yaptık. Bunun nasıl işleyeceğini göreceğiz. Size önümüzdeki üç gün içinde tüm detayları vereceğim" dedi.

Göç politikasına ilişkin konuşan Başkan Trump, "Bu ülkedeki karmaşayı temizlemek için seçildim. Suçlu, katil, uyuşturucu baronları, aklınıza gelebilecek her türden kötü insanlar geldi. Hapishanelerden, akıl hastanelerinden gönderildiler. Ben onları dışarı çıkarmak için buradayım" dedi.

Kaynak: İHA