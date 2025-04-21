Vatikan Açıkladı! İşte Papa Francis'in Ölüm Nedeni ve Vasiyeti

Vatikan, bu sabah 88 yaşında yaşamını yitiren Papa Francis'in ölüm nedenini ve vasiyetini açıkladı. Vatikan Şehir Devleti Sağlık ve Hijyen Birimi Direktörü Prof. Andrea Arcangeli imzasıyla yayımlanan ölüm raporuna göre, Papa bu sabah yerel saatle 07.35'te Vatikan'daki Santa Marta Konukevi'ndeki dairesinde vefat etti.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Papa Francis'in ölüm nedeninin inme geçirme, komaya girme ve geri döndürülemez kalp yetmezliği olduğu bildirildi. Papa'nın buna ek olarak, daha önce geçirdiği akut solunum yetmezliği, polimikrobik çift taraflı zatürre, yüksek tansiyon ve diyabet gibi rahatsızlıklarının da söz konusu duruma eşlik ettiği belirtildi.

VASİYETİ AÇIKLANDI

Papa Francis, vasiyetinde ise "Dünyevi hayatımın alacakaranlığını yaklaşırken hissediyor ve ebedi yaşama dair sarsılmaz umudumla son arzularımı yalnızca defin yerim konusunda belirtmek istiyorum" ifadelerini kullanarak, İtalya'nın başkenti Roma'daki Santa Maria Maggiore Bazilikası'na "özel bir süsleme olmadan" gömülmek ve gömüleceği yere Latince Papalık adı "Franciscus" yazılmasını istediğini belirtti.

Mezarı için gereken masrafların bir hayırsever tarafından sağlanacağını ve bu konuda Liberya Bazilikası Olağanüstü Komiseri Kardinal Rolandas Makrickas'a gerekli talimatları verdiğini ifade eden Papa Francis, "Tanrı beni seven ve benim için dua etmeye devam eden herkese uygun bir ödül versin. Hayatımın son dönemine damga vuran bu acıları, dünya barışı ve halklar arasında kardeşlik için Tanrı'ya sunuyorum" dedi.

100 YILDAN UZUN SÜREDİR VATİKAN'A GÖMÜLMEYEN İLK PAPA OLACAK

Santa Maria Maggiore Bazilikası, Roma'daki dört papalık bazilikasından biri ve şehirdeki Meryem Ana'ya adanmış en büyük bazilika olarak biliniyor. Papa Francis'ten önce 1914'ten bu yana papalar, Vatikan'daki Aziz Petrus Bazilikası'nın altındaki "Vatikan Mağaralarına" gömülmüştü. Papa Francis, 100 yıldan uzun süredir Vatikan'a gömülmeyen ilk papa olacak.

CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN OLACAK?

Kilise kurallarına göre Papa Franciscus'un cenaze töreninin, ölümünden sonra 4. gün ile 6. gün arasında olması gerekiyor. Bu durumda Papa Franciscus için cenaze töreninin 25 Nisan Cuma ile 27 Nisan Pazar günlerinden birinde olması bekleniyor.

Yine Kilise normlarına göre Papa Franciscus'un ölümünden sonraki 15 ila 20. günde, bu durumda 6-10 Mayıs tarihlerinde Kardinaller Meclisi'nin yeni Papa'yı seçmek üzere ilk oturumunu yapması öngörülüyor. İtalyan basınında, tüm seçici kardinallerin Roma'ya erken ulaşmış olması durumunda ise Papalık Seçiminin (Konklav) başlangıcının da öne alınabileceği belirtildi.

Kaynak: AA-İHA