Papa'nın Ölümünün Ardından Lübnan'da 3 Günlük Yas İlan Edildi

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in 88 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından, Lübnan’da 3 günlük yas ilan edildi.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, yaptığı yazılı açıklamada, Papa Franciscus'un vefatı dolayısıyla ülkede 3 gün resmi yas ilan edildiğini duyurdu.

Bugünden itibaren 23 Nisan Çarşamba gününe kadar sürecek resmi yasta bayrakların yarıya indirileceğini belirten Selam, Papa'nın toprağa verileceği günde de Lübnan'da aynı duruşun sergileneceğini ifade etti.

Kaynak: AA