Papa'nın Ölümünün Ardından Lübnan'da 3 Günlük Yas İlan Edildi

Vatikan'ın Papa Francis'in hayatını kaybettiğini duyurmasının ardından Lübnan'da da 3 günlük yas ilan edildi.

Papa'nın Ölümünün Ardından Lübnan'da 3 Günlük Yas İlan Edildi

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in 88 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından, Lübnan’da 3 günlük yas ilan edildi.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, yaptığı yazılı açıklamada, Papa Franciscus'un vefatı dolayısıyla ülkede 3 gün resmi yas ilan edildiğini duyurdu.

Bugünden itibaren 23 Nisan Çarşamba gününe kadar sürecek resmi yasta bayrakların yarıya indirileceğini belirten Selam, Papa'nın toprağa verileceği günde de Lübnan'da aynı duruşun sergileneceğini ifade etti.

Kaynak: AA

Etiketler
Papa Lübnan
Çin ve Endonezya Arasında Diyalog Mekanizması Zaptı İmzalandı Çin ve Endonezya Arasında Diyalog Mekanizması Zaptı İmzalandı
Papatyaya Benzeyen Bu Bitki Bahçenize Büyük Tehdit! Görür Görmez Temizleyin Papatyaya Benzeyen Bu Bitki Bahçenize Büyük Tehdit! Görür Görmez Temizleyin
Papa'nın Ölümü Sonrası İspanya'da 3 Günlük Yas Papa'nın Ölümü Sonrası İspanya'da 3 Günlük Yas
Mayasız Yoğurt Yapımı Mümkün! Kaya Gibi Sert Sonuç İçin Şaşırtıcı Tarif Mayasız Yoğurt Yapımı Mümkün! Kaya Gibi Sert Sonuç İçin Şaşırtıcı Tarif
ÇOK OKUNANLAR
Sevil Akdağ, Elif Kırav'ı Vahşice Katletmişti! Korkunç Cinayetin Nedeni Ortaya Çıktı Korkunç Cinayetin Nedeni Ortaya Çıktı
New Balance’a Tokat Gibi Ceza! Bakanlık En Popüler Modellerinde Domuz Derisi Tespit Etti New Balance’a Tokat Gibi Ceza! Bakanlık En Popüler Modellerinde Domuz Derisi Tespit Etti
Otomotiv Uzmanı Açıkladı! Bu Hata İkinci El Otomobilde Binlerce Lira Değer Düşürüyor Otomotiv Uzmanı Açıkladı! Bu Hata İkinci El Otomobilde Binlerce Lira Değer Düşürüyor
Mert Başaran Tüyoyu Verdi! Bu Yatırıma Yönelen 5 Yılda Zengin Olacak Mert Başaran Tüyoyu Verdi! Bu Yatırıma Yönelen 5 Yılda Zengin Olacak
Emeklilikte Kıdem Tazminatı Fırsatı! SGK Girişi Bu Tarih Olanlar Yaşadı Emeklilikte Kıdem Tazminatı Fırsatı! SGK Girişi Bu Tarih Olanlar Yaşadı