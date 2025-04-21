Arktik Buz Örtüsü Son 40 Yılın En Düşük Seviyesine İndi

Japonya Uzay Araştırmaları Ajansı, Arktik Okyanusu’ndaki buz örtüsünün 2025 yılında son 40 yılın en düşük seviyesine ulaştığını bildirdi.

Arktik Buz Örtüsü Son 40 Yılın En Düşük Seviyesine İndi

Japonya Uzay Araştırmaları Ajansı (JAXA) ile Japonya Ulusal Kutup Araştırmaları Enstitüsü tarafından yapılan ortak çalışmada, ‘Shizuku’ adlı uydu aracılığıyla Arktika’daki buz örtüsü düzenli olarak gözlemlendi. Elde edilen verilere göre, buz örtüsü bu yıl 20 Mart tarihinde 13,79 milyon kilometrekare ile maksimum seviyeye ulaştı. Bu sayı, 2017'deki önceki rekorun 130 bin kilometrekare altında kalarak, 1979'dan bu yana tutulan veriler ışığında en düşük maksimum alan olarak kayda geçti. Bilim insanları, Aralık 2024 ile Şubat 2025 arasındaki her ay için ortalama buz alanının da şimdiye kadar gözlemlenen en küçük seviyelerde olduğunun altını çizildi.

HAVA VE DENİZ ORTAMINI OLUMSUZ ETKİLİYOR

JAXA ve diğer kurumların analiz ekipleri, buzun yayılmasının sınırlı kalmasında ortalamanın üzerindeki sıcaklıkların etkili olduğuna vurgu yaptı. Arktik buz örtüsünün son 40 yılın en düşük seviyesinde olduğunu ifade eden JAXA Başkanı Yamakawa Hiroshi, iklim değişikliğinin bu durumun temel nedeni olduğunu söyledi. Yamakawa Hiroshi, "Bu gelişmeler hava ve deniz ortamını ciddi şekilde etkiliyor. Kurum olarak izleme ve analiz çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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