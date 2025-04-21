Çin ve Endonezya Arasında Diyalog Mekanizması Zaptı İmzalandı

Çin ve Endonezya, Pekin'de düzenlenen ilk "2+2" formatındaki dışişleri ve savunma bakanları toplantısında, Kapsamlı Stratejik Diyalog Mekanizması'nın kurulmasına yönelik bir mutabakat zaptı imzalayarak ilişkilerini yeni bir seviyeye taşıdı.​

Toplantıya Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Savunma Bakanı Dong Jun ile Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ve Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin katıldı. Bu mekanizma, Çin'in başka bir ülkeyle bakanlık düzeyinde kurduğu ilk "2+2" diyaloğu olma özelliğini taşıyor ve iki ülke arasındaki stratejik güvenin derinliğini yansıtıyor.​

ANLAŞMAYA VARILDI

Görüşmelerde, Güney Çin Denizi'nde deniz güvenliği iş birliğinin artırılması, ortak terörle mücadele tatbikatlarının planlanması ve siber tehditlerle mücadelede koordinasyonun güçlendirilmesi konularında anlaşmaya varıldı. Ayrıca, Çin ve Endonezya sahil güvenlik birimleri arasında deniz güvenliği ve emniyetini teşvik eden bir mutabakat zaptı da imzalandı. ​

Ekonomik iş birliği alanında, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in Endonezya'dan daha fazla ürün ithal etmeye istekli olduğunu belirtti. Bu açıklama, iki ülkenin ekonomik küreselleşme ve serbest ticareti destekleme konusundaki kararlılıklarını vurguluyor. ​

Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono, Çin ile karşılıklı siyasi güveni artırmaya, çok taraflı çerçevelerde iletişimi pekiştirmeye ve çeşitli düzeydeki temasları yoğunlaştırmaya hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: DHA