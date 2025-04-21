Papa'nın Ölümü Sonrası İspanya'da 3 Günlük Yas

İspanya hükümeti, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus'un ölümü sonrası üç günlük resmi yas ilan etti.

Papa'nın Ölümü Sonrası İspanya'da 3 Günlük Yas

İspanya Başbakan Yardımcısı ve Adalet ile Özerk Yönetim Meclisleri arasındaki ilişkilerden sorumlu Bakan Felix Bolanos, ülke genelinde üç günlük resmi yas ilan ettiklerini belirterek, “Büyük bir Papa'nın ve iyi bir insanın ölümü nedeniyle üzgünüz” ifadelerini kullandı.

İspanya ve AB bayraklarının yarıya indirilerek siyah kurdele takılacağını açıklayan Bolanos, 88 yaşında vefat eden Papa Franciscus'un ‘hümanist, dayanışmacı ve reformcu bir kişiliğe sahip olduğunu, adaletsizlikler ve eşitsizliklerle mücadelesiyle’ tanınacağını belirtti.

Kaynak: DHA

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