Husiler'den İsrail'e ve ABD Uçak Gemilerine Bombardıman

Yemen'deki Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, televizyondan yaptığı açıklamada, İsrail ve ABD hedeflerine karşı bir dizi saldırı düzenlediklerini duyurdu. Seri, "Askalan bölgesine Yafa tipi İHA ile, işgal altındaki Filistin topraklarının güneyinde yer alan Umm er-Raşraş bölgesine de Sammad-1 tipi İHA ile saldırı düzenlenmiştir" diye konuştu.

İKİ GEMİYİ HEDEF ALDILAR

Husilerin Askeri Sözcüsü, ABD'nin Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlediği son saldırılarda onlarca kişinin hayatını kaybettiğine işaret etti. Söz konusu saldırılara karşılık ABD uçak gemisi Truman'ı füze ve İHA'larla vurduklarını söyleyen Seri, ayrıca Kızıldeniz'deki Amerikan deniz gücüne bağlı askeri gemileri ikişer İHA ve seyir füzesiyle hedef aldıklarını söyledi.

SALDIRIYI ARTIRMA TEHDİDİ

Seri, Umman Denizi'ndeki Carl Vinson uçak gemisi ile ona bağlı deniz gücünden bazı gemilere 3 seyir füzesi ve 4 İHA ile saldırılar düzenlediklerini bildirdi. Askeri operasyonların başarıyla gerçekleştiğini söyleyen Seri, İsrail'e yönelik saldırıları gelecek dönemde giderek artıracakları tehdidinde bulundu.

Seri, Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde düşman güçlere yönelik saldırıların Gazze'deki soykırım bitene ve abluka kaldırılana kadar devam edeceğini söyledi.

Kaynak: AA