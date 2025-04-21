Batı Şeria'da 20 Filistinli Daha Gözaltına Alındı

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü bildirildi. İsrail ordusunun bu baskınlarda aralarında çocuk ve eski tutukluların da bulunduğu 20 Filistinliyi daha gözaltına aldığı belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde İsrail ordusunun ocak sonundan bu yana Cenin ve Tulkerim kentlerine yönelik saldırılarını sürdürdüğü aktarıldı. İsrail ordusunun saldırılarında yüzlerce kişinin gözaltına alındığı ve saha sorgulamalarının yapıldığı anımsatıldı.

Nablus kenti yakınlarındaki Balata Mülteci Kampı'na İsrail ordusu, dün geniş çaplı bir baskın düzenleyerek çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. İsrail askerlerinin baskınlar sırasında Filistinli ailelere kötü muamelede bulunduğu, evlerine ve yaşadıkları bölgelerdeki altyapıya zarar verdiği kaydedildi. İsrail ordusunun Filistinlilerin evlerini kışlaya çevirdiği ve bölge sakinlerini göçe zorladığı da ifade edildi.

Kaynak: AA