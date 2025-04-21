Batı Şeria'da 20 Filistinli Daha Gözaltına Alındı

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gerçekleştirdiği baskınlarda aralarında çocuk ve eski tutukluların da bulunduğu 20 Filistinliyi daha alıkoydu.

Son Güncelleme:
Batı Şeria'da 20 Filistinli Daha Gözaltına Alındı

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü bildirildi. İsrail ordusunun bu baskınlarda aralarında çocuk ve eski tutukluların da bulunduğu 20 Filistinliyi daha gözaltına aldığı belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde İsrail ordusunun ocak sonundan bu yana Cenin ve Tulkerim kentlerine yönelik saldırılarını sürdürdüğü aktarıldı. İsrail ordusunun saldırılarında yüzlerce kişinin gözaltına alındığı ve saha sorgulamalarının yapıldığı anımsatıldı.

Nablus kenti yakınlarındaki Balata Mülteci Kampı'na İsrail ordusu, dün geniş çaplı bir baskın düzenleyerek çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. İsrail askerlerinin baskınlar sırasında Filistinli ailelere kötü muamelede bulunduğu, evlerine ve yaşadıkları bölgelerdeki altyapıya zarar verdiği kaydedildi. İsrail ordusunun Filistinlilerin evlerini kışlaya çevirdiği ve bölge sakinlerini göçe zorladığı da ifade edildi.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Papatyaya Benzeyen Bu Bitki Bahçenize Büyük Tehdit! Görür Görmez Temizleyin Papatyaya Benzeyen Bu Bitki Bahçenize Büyük Tehdit! Görür Görmez Temizleyin
İsrail'in Katliamları Devam Ediyor! Gazze'de Can Kaybı 51 Bin 240 Oldu İsrail'in Katliamları Devam Ediyor! Gazze'de Can Kaybı 51 Bin 240 Oldu
'Felaket Tellalı' Nostradamus 'Papa'yı Bildi! Ya Sıradaki Kehaneti Tutarsa... 'Yedi Tepeli Şehir Yok Edilecek' Ya Sıradaki Kehaneti Tutarsa... 'Yedi Tepeli Şehir Yok Edilecek'
Doğal Zayıflama Mucizesi! Sadece Bir Avuç Yetiyor Doğal Zayıflama Mucizesi! Sadece Bir Avuç Yetiyor
ÇOK OKUNANLAR
Sevil Akdağ, Elif Kırav'ı Vahşice Katletmişti! Korkunç Cinayetin Nedeni Ortaya Çıktı Korkunç Cinayetin Nedeni Ortaya Çıktı
New Balance’a Tokat Gibi Ceza! Bakanlık En Popüler Modellerinde Domuz Derisi Tespit Etti New Balance’a Tokat Gibi Ceza! Bakanlık En Popüler Modellerinde Domuz Derisi Tespit Etti
Otomotiv Uzmanı Açıkladı! Bu Hata İkinci El Otomobilde Binlerce Lira Değer Düşürüyor Otomotiv Uzmanı Açıkladı! Bu Hata İkinci El Otomobilde Binlerce Lira Değer Düşürüyor
Mert Başaran Tüyoyu Verdi! Bu Yatırıma Yönelen 5 Yılda Zengin Olacak Mert Başaran Tüyoyu Verdi! Bu Yatırıma Yönelen 5 Yılda Zengin Olacak
Emeklilikte Kıdem Tazminatı Fırsatı! SGK Girişi Bu Tarih Olanlar Yaşadı Emeklilikte Kıdem Tazminatı Fırsatı! SGK Girişi Bu Tarih Olanlar Yaşadı