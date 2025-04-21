'Felaket Tellalı' Nostradamus 'Papa'yı Bildi! Ya Sıradaki Kehaneti Tutarsa... 'Yedi Tepeli Şehir Yok Edilecek'

Katolik Hristiyanlarının ruhani lideri Papa Franciscus, 88 yaşında hayatını kaybetti. Vatikan, Papa'nın bu sabah yerel saatle 07.35'te hayatını kaybettiğini duyurdu. Sistina Şapeli'nde yapılacak olan konklav (Papa Seçim Meclisi) için hazırlıkların kısa süre içinde başlayacak. Yeni papa belirlenene kadar Vatikan'daki tüm kilise işleri Kardinaller Meclisi’nin gözetiminde yürütülecek.

Tüm dünya Papa'nın ölümünü konuşurken akıllara hemen Nostradamus ismiyle tanınan Fransız astrolog ve kahin Michel de Nostradamus'un kehanetleri geldi. Dünya genelindeki birçok tarihi olayı bilen Nostradamus, Papa'nın ölümü ve sonrasında olacaklara ilişkin de kehanetlerde bulunmuştu.

Bu kehanete göre, çok yaşlı bir Papa'nın ölümünden sonra orta yaşta bir Romalı Papa olarak seçilecek ve papalık makamını zayıflatacak. Buna rağmen uzun yıllar görev yapacak. Kehanette en dikkat çeken detay ise 'yedi tepeli şehrin yok edileceği' oldu.

'YEDİ TEPELİ ŞEHİR' NERESİ?

Nostradamus'un kehanetlerinde yer alan 'yedi tepeli şehir' Roma'yı işaret ediyor. Tiber nehrinin doğusunda ve şehrin merkezinde yer alan tepeler topluluğu olarak biliniyor. Erken Roma'nın, politik yaşamı, dini ve Roma mitolojisinde her biri bir figür olarak yer alan yedi tepe şöyle:

Cermalus Cispius Fagutal Oppius Palatium Sucusa Velia

Bu yedi tepenin şimdiki isimleri ise şöyle:

Palatino Tepesi (Collis Palatinus) Aventine Tepesi (Collis Aventinus) Caelian Tepesi (Caelius) Capitol Tepesi (Capitolinus) Esquiline Tepesi (Esquilinus) Quirinal Tepesi (Quirinalis) Viminal Tepesi (Viminalis)

Kaynak: Haber Merkezi