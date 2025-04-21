Papanın Ölümünün Ardından Dünya Liderlerinden Mesajlar

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in 88 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından dünya liderleri de peş peşe taziye mesajları yayımladı.

Papaya veda için dünya liderleri sıraya girerken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Papa Francis’in görevi boyunca en savunmasız ve kırılgan olanların yanında yer aldığına dikkat çekti. Macron, "Bu savaş ve vahşet zamanında, diğerine, en kırılgan olana karşı bir duygusu vardı" dedi.

'HER BAKIMDAN HALK ADAMIYDI'

Hollanda Başbakanı Dick Schoof da "Papa Francis her bakımdan bir halk adamıydı" dedi.

İtalya Başbakanı Meloni de Papa Francis için yaptığı açıklamada, papanın ‘büyük bir insan ve lider’ olduğuna dikkat çekti.

'MERHAMET HAVARİSİYDİ'

Polonya Cumhurbaşkanı Duda da Papa için “Modern dünyanın zorluklarına cevap olarak veren, büyük bir merhamet havarisiydi" ifadelerini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı Vance de "Az önce Papa Francis'in vefatını öğrendim. Kalbim dünyanın dört bir yanında onu seven milyonlarca Hristiyan için atıyor” açıklamasını yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi