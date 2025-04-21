Papa Francis Hayatını Kaybetti! Yeni Papa Nasıl Seçilecek? Tüm Dünyanın Gözü Bu Bacada Olacak

Vatikan, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un bu sabah yerel saatle 07.35'te hayatını kaybettiğini bildirdi. Vatikan’ın yayınladığı videolu açıklamada, kardinal Kevin Farrell, “Sevgili kardeşlerim, Kutsal Babamız Francis'in vefatını derin bir üzüntüyle bildirmek zorundayım” denildi.

Papa Franciscus’un hayatını kaybetmesinin ardından yeni Katolik ruhani liderinin nasıl seçileceği ise merak edilmeye başladı.

KARDİNALLAR KOLEJİ TARAFINDAN SEÇİLİYOR

Katolik Kilisesi'nde papa seçimi, yüzyıllardır süregelen gelenekler ve sıkı kurallar çerçevesinde yürütülür. Bu süreç, hem dini hem de idari açıdan büyük bir öneme sahiptir.​ Papa, Katolik Kilisesi'nin en yüksek ruhani lideridir ve bu göreve, Kardinaller Koleji tarafından seçilir.

80 YAŞINI DOLDURANLAR OY KULLANAMIYOR

Kardinaller, genellikle piskoposlardan oluşur ve papa tarafından atanırlar. Ancak, 80 yaşını doldurmuş kardinallerin oy kullanma hakkı bulunmamaktadır. Bu kural, 1975 yılında yürürlüğe girmiştir.

Papa seçimi, "conclave" adı verilen özel bir toplantı ile gerçekleştirilir. Latince "cum clave" (anahtarla kilitli) ifadesinden türeyen bu terim, kardinallerin Sistine Şapeli'nde dış dünyadan tamamen izole edilerek gerçekleştirdikleri seçim sürecini tanımlar. Bu süreçte kardinaller, Vatikan'daki Domus Sanctae Marthae'de konaklarlar ve dış dünya ile hiçbir iletişim kuramazlar. ​

OY PUSULALARI YAKILIYOR

Seçim süreci, günde dört oylama şeklinde ilerler. Her oylamada, kardinaller gizli bir şekilde oy kullanır ve oy pusulaları, Sistine Şapeli'nde kurulan özel bir sobada yakılır. Bu işlem sırasında çıkan dumanın rengi, seçim sürecinin sonucunu dış dünyaya bildirir:​

Siyah duman: Henüz bir papa seçilemediğini gösterir.

Beyaz duman: Yeni bir papanın seçildiğini ilan eder.​

BALKONDAN 'BİR PAPAMIZ' VAR İLANI

Yeni papa seçildiğinde, kendisine "Yüce Papa olarak seçilmenizi kabul ediyor musunuz?" sorusu yöneltilir. Kabul etmesi halinde, hangi isimle anılmak istediği sorulur. Ardından, Aziz Petrus Bazilikası'nın balkonundan "Habemus Papam" (Bir papamız var) ilanı yapılır ve yeni papa, halka ilk konuşmasını gerçekleştirir. ​