'Havada' Savaş Kokusu Var... ABD ile Çin Arasında İpler Tamamen Koptu

Trump'ın ek gümrük vergi tarifeleri sonrasında ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına havacılık sektörü de dahil oldu. İki ülke arasında havacılık konusunda şimdiye dek işbirliği söz konusuyken, ABD merkezli dev uçak şirketi Boeing'in bir yolcu uçağı daha Çin'den ABD'ye geri dönmek için yola çıktı.

'Havada' Savaş Kokusu Var... ABD ile Çin Arasında İpler Tamamen Koptu

Göreve başladığı 20 Ocak'tan itibaren birçok radikal karara imza atan ABD Başkanı Donald Trump’ın son olarak da gümrük vergisi tarifelerini fahiş yükseltmesi, Çin ile gerginliği tırmandırıp bir ticaret savaşı başlattı ve küresel piyasaları da sarstı. İki ülkenin karşılıklı yaptırımları tansiyon düşmezken, şimdi de ABD merkezli havacılık şirketi Boeing’in ürettiği ve Çin merkezli bir havayolu şirketi tarafından kullanılacak ikinci yolcu uçağı da Çin'den ABD’ye geri gönderildi.

'Havada' Savaş Kokusu Var... ABD ile Çin Arasında İpler Tamamen Koptu - Resim : 1

AYNI NOKTADA DURDULAR

Geçen hafta Boeing 737 MAX 8 tipi bir uçağın Çin'den ABD'ye döndüğü öğrenilirken, uçuş takip verilerine göre, yine 737 MAX 8 tipi bir uçak Çin’den yola çıkarak diğer uçakla benzer bir yolu takip ederek Guam’a indi. AirNav Radar verilerine göre, ikinci uçağın, Boeing’in Şanghay yakınlarındaki Zhoushan tamamlama merkezinden geldiği anlaşıldı.

Guam, bu tarz uçakların ABD'nin Seattle kentindeki Boeing üretim merkezi ile Zhoushan tamamlama merkezi arasındaki 8 bin kilometrelik yol üzerinde durduğu yerlerden biri olarak biliniyor. ABD'ye dönen ilk uçağın da yolda Guam ve Hawaii’de yakıt ikmali için iki kez durduğu belirtildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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