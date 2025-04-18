'Kriz Kahini' Ekonomistten 'Soğuk Savaş' Çıkışı! Güç Trump'ta Değil, İşte Dengeleri Değiştirecek Kişi...

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerine getirdiği ek tarifeler küresel ekonomiye darbe vururken, tüm dünya ekonominin gidişatının ne olacağı sorguluyor. "Kriz kahini" olarak tanınan Nobel ödüllü ekonomist Nouriel Roubini de Uluslararası Ekonomi Zirvesi'nde yaptığı açıklamada bu konularla ilgili değerlendirmelerini aktardı.

'POWELL KOVULACAK VE BU GERİ TEPECEK'

Fed Başkanı Jerome Powell'ın Trump'tan daha güçlü olduğunu belirten Roubini, şu anda çok kaotik bir ortam olduğunu söyleyerek "Dünyada artık orman kanunu geçerli. Aptalca politikalar izlerseniz piyasa sizi cezalandırır. ABD resesyona girmeyecek. Beyaz Saray'a Mickey Mouse'u da koysanız fark etmez. ABD'de büyüme yüzde 2'den 4'lere kadar yükselecek. ABD'de enflasyon artsa da Fed faizi düşürmeyecek. Powell, Trump'tan daha güçlü biri. Ama adım atmıyor. Trump, Powell'ı kovacak ama bu da geri tepecek" dedi.

Nouriel Roubini

'SOĞUK SAVAŞ ÇIKABİLİR'

Teknolojinin çok önemli olduğunu ve Çin'in bu konuda ABD ile yarışmayacağını söyleyen Roubini, "Tarifelerden dolayı Çin'in büyümesi yüzde 2'ye kadar düşebilir. Müzakereler başarısız olursa tarifeler değişmez ve ekonomi çakılır. ABD ve Çin'de o zaman resesyon görülebilir. Borsalar da çakılır. Çin ile ABD arasında anlaşma ihtimali giderek düşüyor. ABD ve Çin arasındaki tarife savaşı soğuk savaşa dönüşebilir, Tayvan'da da sıcak savaş yaşanabilir" diyerek ekonomik olarak tehlikeli zamanlar yaşandığını vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi