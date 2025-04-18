'Kriz Kahini' Ekonomistten 'Soğuk Savaş' Çıkışı! Güç Trump'ta Değil, İşte Dengeleri Değiştirecek Kişi...

"Kriz kahini" olarak tanınan Nobel ödüllü ekonomist Nouriel Roubini, ABD Başkanı Trump'ın Çin'e getirdiği ağır tarifeler ve yarattığı krizle ilgili konuştu. Roubini, iki ülke arasındaki arasındaki tarife savaşının soğuk savaşa dönüşebileceğini söylerken, ABD'deki en güçlü ismin de Trump olmadığını söyledi.

'Kriz Kahini' Ekonomistten 'Soğuk Savaş' Çıkışı! Güç Trump'ta Değil, İşte Dengeleri Değiştirecek Kişi...

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerine getirdiği ek tarifeler küresel ekonomiye darbe vururken, tüm dünya ekonominin gidişatının ne olacağı sorguluyor. "Kriz kahini" olarak tanınan Nobel ödüllü ekonomist Nouriel Roubini de Uluslararası Ekonomi Zirvesi'nde yaptığı açıklamada bu konularla ilgili değerlendirmelerini aktardı.

'POWELL KOVULACAK VE BU GERİ TEPECEK'

Fed Başkanı Jerome Powell'ın Trump'tan daha güçlü olduğunu belirten Roubini, şu anda çok kaotik bir ortam olduğunu söyleyerek "Dünyada artık orman kanunu geçerli. Aptalca politikalar izlerseniz piyasa sizi cezalandırır. ABD resesyona girmeyecek. Beyaz Saray'a Mickey Mouse'u da koysanız fark etmez. ABD'de büyüme yüzde 2'den 4'lere kadar yükselecek. ABD'de enflasyon artsa da Fed faizi düşürmeyecek. Powell, Trump'tan daha güçlü biri. Ama adım atmıyor. Trump, Powell'ı kovacak ama bu da geri tepecek" dedi.

'Kriz Kahini' Ekonomistten 'Soğuk Savaş' Çıkışı! Güç Trump'ta Değil, İşte Dengeleri Değiştirecek Kişi... - Resim : 1
Nouriel Roubini

'SOĞUK SAVAŞ ÇIKABİLİR'

Teknolojinin çok önemli olduğunu ve Çin'in bu konuda ABD ile yarışmayacağını söyleyen Roubini, "Tarifelerden dolayı Çin'in büyümesi yüzde 2'ye kadar düşebilir. Müzakereler başarısız olursa tarifeler değişmez ve ekonomi çakılır. ABD ve Çin'de o zaman resesyon görülebilir. Borsalar da çakılır. Çin ile ABD arasında anlaşma ihtimali giderek düşüyor. ABD ve Çin arasındaki tarife savaşı soğuk savaşa dönüşebilir, Tayvan'da da sıcak savaş yaşanabilir" diyerek ekonomik olarak tehlikeli zamanlar yaşandığını vurguladı.

ABD Başkanı Trump, Türkiye'yi Ziyaret Edecek mi? Kulislerde Konuşulanlar Ortaya ÇıktıABD Başkanı Trump, Türkiye'yi Ziyaret Edecek mi? Kulislerde Konuşulanlar Ortaya ÇıktıDünya
Hakan Kara Çok Net Uyardı: Daha da Kritik OlacakHakan Kara Çok Net Uyardı: Daha da Kritik OlacakEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
ABD Çin Piyasa
İstikamet Döküm’ün Konkordato Talebi Reddedildi İstikamet Döküm’ün Konkordato Talebi Reddedildi
Bu Burçlar Zihinleri Resmen Kitap Gibi Okuyabiliyor! Onlarla İletişime Geçerken İki Kez Düşünün Bu Burçlar Zihinleri Resmen Kitap Gibi Okuyabiliyor! Onlarla İletişime Geçerken İki Kez Düşünün
ALES/1 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Tarih Belli Oldu ALES/1 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Tarih Belli Oldu
Milli Emlak Yayla Gibi Arsa ve Tarla Fırsatını Duyurdu: 32 Bin Lirası Olan Tapuyu Kapacak Milli Emlak Yayla Gibi Arsa ve Tarla Fırsatını Duyurdu: 32 Bin Lirası Olan Tapuyu Kapacak
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul Havalimanı'nda Fiyatlar Çıldırdı! Burada Karnını Doyuran, Cebini Boşaltıyor! Avrupa Bu Fiyatları Konuşuyor İstanbul Havalimanı'nda Fiyatlar Çıldırdı! Burada Karnını Doyuran, Cebini Boşaltıyor
Yemek Kartlarında Market Bilmecesi! Herkes 'Sınırlama Getirildi' Dedi Gerçek Bambaşka Çıktı Yemek Kartlarında Market Bilmecesi! Herkes 'Sınırlama Getirildi' Dedi Gerçek Bambaşka Çıktı
Selçuk Geçer: Yeni Rekora Hazır Olun Selçuk Geçer: Yeni Rekora Hazır Olun
TasteAtlas, Dünyanın En İyi 50 Salatasını Açıkladı! Türk Mutfağından da 4 Lezzet Listeye Girdi İşte En İyi 50 Salata! Türk Mutfağından 4 Lezzet Var
Ulaşım Devi Türkiye’nin En Popüler Markası İçin Kolları Sıvadı: Gizli Anlaşma Sızdı! Devler Arasında Kıran Kırana Pazarlık Ulaşım Devi Türkiye’nin En Popüler Markası İçin Kolları Sıvadı: Gizli Anlaşma Sızdı