Trump'tan Rusya-Ukrayna Açıklaması: 'Umarım Bu Hafta Anlaşma Yaparlar'

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin yaptığı açıklamada, iki ülkenin bu hafta içinde bir barış anlaşmasına varmasını umut ettiğini belirtti. Trump, böylece her iki ülkenin de ABD'yle birlikte büyük servetler kazanacağını ifade etti.

Trump'tan Rusya-Ukrayna Açıklaması: 'Umarım Bu Hafta Anlaşma Yaparlar'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Ukrayna ile Paskalya Bayramı nedeniyle ateşkes ilan etmişti. Kremlin'den yapılan açıklamada, Rus tarafının 19 Nisan saat 18.00'den 21 Nisan saat 00.00'a kadar tüm askeri operasyonları durduracağı bildirilmişti.

Rus lider Putin, "İnsani kaygılarla bugün saat 18.00'den itibaren, pazar gününden pazartesi günü gece yarısına kadar Rus tarafı Paskalya ateşkesi ilan ediyor. Bu süre zarfında bütün askeri faaliyetlerin durdurulmasını emrediyorum" demişti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Putin'in açıklamasına, "Eğer gerçekten tam bir ateşkes hakim olursa, Ukrayna bu ateşkesin Paskalya'nın bittiği 20 Nisan'dan sonraya uzatılmasını öneriyor" sözleriyle karşılık vermişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna'nın bu hafta iki ülke arasındaki savaşı sona erdirecek bir anlaşma yapmasını umduğunu ifade etti. Trump, "Umarım Rusya ve Ukrayna bu hafta bir anlaşma yapar. Böylece her ikisi de gelişmekte olan ABD ile büyük işler yapmaya başlayacak ve bir servet kazanacak" dedi.

Kaynak: İHA

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