Papa Francis, ABD Başkan Yardımcısı Vance ile Bir Araya Geldi

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ile Paskalya Bayramı dolayısıyla bir araya geldi. Papa Francis, bir kez daha Gazze’de ateşkes çağrısında bulundu.

Papa Francis, ABD Başkan Yardımcısı Vance ile Bir Araya Geldi

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, İtaya temaslarını devam ediyor. Ailesi ile birlikte başkent Roma'da bulunan J.D. Vance, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile bir araya geldi.

Vatikan'dan yapılan açıklamada, ikilinin Vatikan'daki Papa'nın ikametgahında Paskalya Bayramı dolayısıyla görüştüğü belirtildi. Açıklamada, "Papa Francis, Paskalya gününde iyi dileklerini iletmek üzere birkaç dakika süren kısa bir özel görüşme gerçekleştirdi" ifadeleri kullanıldı.

Vance'ın ofisinden yapılan kısa açıklamada ise, görüşme doğrulanırken, görüşmenin içeriğine dair bir değerlendirmede bulunulmadı.

GAZZE'DE ATEŞKES ÇAĞRISI

Paskalya ayini için toplanan binlerce kişiye Aziz Petrus Bazilikası'nın balkonundan seslenen Papa Francis, Gazze'de ateşkes çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA

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