ABD'li Profesör, Rümeysa Öztürk İçin Açlık Grevinde

Boston Üniversitesi’nden Profesör Nathan Phillips, tutuklu Türk üniversite öğrencisi Rümeysa Öztürk’e destek için açlık grevine başladı. Yaşananların ABD yasalarına aykırı olduğunu söyleyen Phillips, “Bu sadece Rümeysa’ya değil, hepimize yapılan bir hak ihlali” dedi.

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ABD'li Profesör, Rümeysa Öztürk İçin Açlık Grevinde

ABD’nin Boston Üniversitesi'nde görev yapan Profesör Nathan Phillips, Tufts Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olup Gazze'ye desteği sebebiyle tutuklanan Rümeysa Öztürk’e destek amacıyla açlık grevine başladığını açıkladı. Phillips, kampüsteki ofisinin camına astığı “Rümeysa’yı serbest bırakın” pankartının üniversite yönetimince indirilmesi sonrası kararını duyurdu.

Pankartın indirilmesi durumunda açlık grevine başlayacağını belirten notunu daha önce ofisine asan Öztürk, 15 Nisan Salı günü tekrar indirilen pankartın ardından, sözünü tutarak greve başladığını, sadece sıvı ve elektrolit alımını sürdürdüğü belirtti.

'ANAYASAYA AYKIRI'

Phillips, Rümeysa Öztürk’ün ifade özgürlüğü kapsamında yazdığı bir yazı nedeniyle gözaltına alındığını ve bunun Amerikan yasalarına aykırı olduğu söyleyerek, "Bu noktadan sonra Rümeysa’nın düşünce özgürlüğüne yapılan saldırı, benim haklarıma da yapılmış oldu" dedi.

Nathan Phillips, antisemitizmin çok tehlikeli olduğunu ama bu ifadenin Filistin yanlısı düşünceleri bastırmak için kötüye kullanıldığını ifade etti. Akdemisyen, “Netanyahu’yu eleştirmek, Filistin halkına yapılanları sorgulamak antisemitizm değildir" diye konuştu.

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Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Gazze İsrail Rümeysa Öztürk
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