ABD'de Filistin’e Destek Veren Türk Öğrenci Vermont’a Nakledilecek

Amerika Birleşik Devletleri’nde Filistin'e verdiği destek nedeniyle geçen ay gözaltına alınan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün nakliyle ilgili önemli bir karar çıktı. Federal Yargıç William K. Sessions, Öztürk’ün Louisiana’daki gözaltı merkezinden Vermont’a sevk edilmesine hükmetti.

VERMONT'A NAKLEDİLECEK

Yargıç Sessions, avukatların sunduğu dilekçeyi değerlendirdikten sonra, "Öztürk, gözaltına alınışı ve tutukluluğuyla ilgili ciddi anayasal endişeler dile getirmiştir. Bu endişeler, bu mahkemede tam ve adil bir şekilde değerlendirilmelidir." ifadelerini kullandı. Karara göre Öztürk, 1 Mayıs tarihine kadar Vermont’a nakledilecek. Burada 9 Mayıs’ta yapılacak kefalet duruşması öncesinde süreci sürdürecek.

Öztürk’ün avukatları, sağlık sorunlarına dikkat çekerek müvekkillerinin serbest bırakılmasını ya da en geç 18 Nisan’a kadar Louisiana’dan Vermont’a transfer edilmesini talep etmişti.

MASKELİ AJANLAR SOKAKTA GÖZALTINA ALDI

25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftara gitmek üzereyken sokakta yürüyen Rümeysa Öztürk, yüzleri maskeli 6 ICE (Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza) görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı. İlk olarak Vermont’a götürülen Türk öğrenci, daha sonra Louisiana’daki bir gözaltı merkezine sevk edilmişti.

Bu gelişmenin ardından Öztürk’ün avukatları acil başvuruda bulunarak sınır dışı kararına karşı çıktı. Massachusetts Bölge Yargıcı Denise Casper, avukatların sunduğu belgeler doğrultusunda sınır dışı kararını durdurmuş ve Öztürk’ün davasının Vermont’ta görülmesinin daha uygun olacağını raporlamıştı. Casper, kararında öğrencinin 25 Mart gecesi Vermont’ta tutulduğu sırada başvurunun yapıldığına ve henüz Louisiana’ya götürülmemiş olduğuna dikkat çekmişti.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Üyesi Marco Rubio, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Rümeysa Öztürk’ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini söylemişti.

Kaynak: AA