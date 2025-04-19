Pentagon Tarih Vererek Duyurdu! ABD Suriye'den Askerlerini Çekiyor

ABD, Suriye'de bulundurduğu asker sayısını düşürmeyi planlıyor. Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, Suriye'deki Amerikan askerlerinin sayısının gelecek aylarda 1000'in altına düşürüleceğini açıkladı.

Son Güncelleme:
Pentagon Tarih Vererek Duyurdu! ABD Suriye'den Askerlerini Çekiyor

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, Suriye'den çekilecek ABD askerlerine yönelik bilgi verildi. ABD'li sözcü, açıklamasında, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı elde edilen başarılara ve güncel askeri değerlendirmelere atıf yaparak "Savunma Bakanı bugün, Birleşik Müşterek Görev Gücü-Kararlılık Operasyonu kapsamında Suriye'deki ABD güçlerinin Suriye'de belirli noktalarda birleştirilmesi talimatını verdi" ifadesini kullandı.

ASKER SAYISI BİNİN ALTINA DÜŞECEK

ABD'nin bu iki operasyonu birleştirmesinin, Suriye'deki asker sayısını azaltacağı anlamına geldiğini kaydeden Parnell, "Bu bilinçli ve koşullara dayalı süreç, önümüzdeki aylarda ABD'nin Suriye'deki ayak izini 1000'den az ABD kuvvetine indirecektir" değerlendirmesini yaptı.

DEAŞ'a karşı atılan adımlara dikkati çeken sözcü, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) bünyesinde mücadelenin devam edeceğini aktardı. Parnell, "Terörizm tehdidi Orta Doğu ile sınırlı değildir ve DEAŞ'ın saklanacak hiçbir yeri olmadığından emin olmak için tüm kıtalarda dikkatli olacağız" ifadesini kullandığı açıklamasında, önceki açıklamalarından farklı olarak SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK unsurlarına atıf yapmadı.

Kaynak: AA

Etiketler
ABD Pentagon Suriye
Son Güncelleme:
Rusya'dan Çarpıcı Açıklama... '4 Yerleşim Yerini Ele Geçirdik' Rusya'dan Çarpıcı Açıklama... '4 Yerleşim Yerini Ele Geçirdik'
Ne Instagram Ne TikTok Ne de Facebook! Mart'ta En Çok İndirilen Uygulama Çok Şaşırttı Ne Instagram Ne TikTok Ne de Facebook! Mart'ta En Çok İndirilen Uygulama Çok Şaşırttı
ABD'den Korkutan 'Şam' Uyarısı! 'Her An Saldırı Olabilir, Hemen Suriye'den Çıkın' ABD'den Korkutan 'Şam' Uyarısı! 'Her An Saldırı Olabilir, Hemen Suriye'den Çıkın'
Mayasız Yoğurt Yapımı Mümkün! Kaya Gibi Sert Sonuç İçin Şaşırtıcı Tarif Mayasız Yoğurt Yapımı Mümkün! Kaya Gibi Sert Sonuç İçin Şaşırtıcı Tarif
ÇOK OKUNANLAR
Pentagon Tarih Vererek Duyurdu! ABD Suriye'den Askerlerini Çekiyor ABD Suriye'den Askerlerini Çekiyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakanlardan Mevlüt Çavuşoğlu'na Taziye Ziyareti Bakanlardan Mevlüt Çavuşoğlu'na Taziye Ziyareti
Emekli ve Memur Maaşlarına Yeni Düzenleme! SSK, Bağ-Kur Emeklileri Dikkat Tümden Değişiyor Emekli ve Memur Maaşlarına Yeni Düzenleme! SSK, Bağ-Kur Emeklileri Dikkat Tümden Değişiyor
Selçuk Geçer: Yeni Rekora Hazır Olun Selçuk Geçer: Yeni Rekora Hazır Olun
Erkenci Hasat Topraktan Tezgaha Düştü: Kilosu Tam 100 TL'ye Satılıyor Erkenci Hasat Topraktan Tezgaha Düştü: Kilosu Tam 100 TL'ye Satılıyor