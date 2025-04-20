Hindistan'da Sel Felaketi! 3 Ölü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesindeki şiddetli sağanak yağışlar sel felaketinde sebep oldu. Afet nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Hindistan'da Sel Felaketi! 3 Ölü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde yoğun sağanak yağış etkili oldu. Dünden beri aralıksız yağan yağışlar sele neden olurken, felakette 3 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, Ramban kasabasında 100’den fazla kişinin tahliye edildiğini ve kurtarma operasyonlarının sürdüğünü bildirdi. Yolların su altında kaldığı bölgede yaklaşık 40 ev yıkıldı. Birçok araç sel sularına kapıldı.

HEYELAN DA MEYDANA GELDİ

Bölgede meydana gelen heyelan sonucu Cammu-Srinagar Ulusal Karayolu (NH-44) tamamen trafiğe kapandı. Yola düşen kayalar nedeniyle yüzlerce araç mahsur kaldı.

Bartın'da 5 Köyde Heyelan Meydana GeldiBartın'da 5 Köyde Heyelan Meydana GeldiGüncel
Hurda ve Kağıt Taşıyordu! Tır Dorsesinde YangınHurda ve Kağıt Taşıyordu! Tır Dorsesinde YangınYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Ne Instagram Ne TikTok Ne de Facebook! Mart'ta En Çok İndirilen Uygulama Çok Şaşırttı Ne Instagram Ne TikTok Ne de Facebook! Mart'ta En Çok İndirilen Uygulama Çok Şaşırttı
Bakanlıktan ‘Tehlikeli Ürün’ Alarmı! Mutfakların Trend Temizlik Ürününü Toplatma Kararı Bakanlıktan ‘Tehlikeli Ürün’ Alarmı! Mutfakların Trend Temizlik Ürününü Toplatma Kararı
Yüksek Alarm Durumuna Geçtiler! Devlet Başkanına Suikast... Yüksek Alarm Durumuna Geçtiler! Devlet Başkanına...
'Tanrı' Olduğunu İddia Eden Şahıs Polis Tarafından Vurularak Öldürüldü 'Tanrı' Olduğunu İddia Eden Şahıs Polis Tarafından Öldürüldü
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin 81 İlinde Tümden Yasaklandı! Bunu Yapan Yandı, 40 Bin Lira Cezası Var Türkiye'nin 81 İlinde Tümden Yasaklandı! Bunu Yapan Yandı, 40 Bin Lira Cezası Var
Tapusu Olan Herkes İçin Kritik Süreç! Bu 90 Güne Dikkat Tapusu Olan Herkes İçin Kritik Süreç! Bu 90 Güne Dikkat
Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrasında 1 Milyon Liranın Mevduat Getirisi Değişti! Faiz Tablosu Tersine Döndü 1 Milyon Liranın Mevduat Getirisi Değişti! Faiz Tablosu Tersine Döndü
Koç Holding'in Gözdesi Tofaş’tan Yeni Rekor! Tam 256 Milyon Avro... Koç Holding'in Gözdesi Tofaş’tan Yeni Rekor! Tam 256 Milyon Avro...
Türkiye'nin Giyim Devlerinden İndirim Hilesi! Rekor Para Cezası Kesildi Türkiye'nin Giyim Devlerinden İndirim Hilesi! Rekor Para Cezası Kesildi