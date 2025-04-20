Hindistan'da Sel Felaketi! 3 Ölü
Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesindeki şiddetli sağanak yağışlar sel felaketinde sebep oldu. Afet nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde yoğun sağanak yağış etkili oldu. Dünden beri aralıksız yağan yağışlar sele neden olurken, felakette 3 kişi hayatını kaybetti.
Yetkililer, Ramban kasabasında 100’den fazla kişinin tahliye edildiğini ve kurtarma operasyonlarının sürdüğünü bildirdi. Yolların su altında kaldığı bölgede yaklaşık 40 ev yıkıldı. Birçok araç sel sularına kapıldı.
HEYELAN DA MEYDANA GELDİ
Bölgede meydana gelen heyelan sonucu Cammu-Srinagar Ulusal Karayolu (NH-44) tamamen trafiğe kapandı. Yola düşen kayalar nedeniyle yüzlerce araç mahsur kaldı.
Kaynak: İHA
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