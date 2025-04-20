'Tanrı' Olduğunu İddia Eden Şahıs Polis Tarafından Vurularak Öldürüldü

Şiddet olaylarının artış gösterdiği ABD'nin Florida'da eyaletinde, 18 Nisan Cuma günü yaşanan silahlı bir çatışmaya ilişkin polisten açıklama geldi. Bölgedeki Bartow ilçesinde bir mağazaya aile içi anlaşmazlık ihbarıyla çağrılan polis memurlarının girdikleri çatışmada 34 yaşındaki bir adamın vurularak öldürüldüğü belirtildi.

Polis, Wayne Volz adındaki adamın olay günü saat 11.30 sularında Fort Meade yakınlarındaki evlerinde ailesiyle tartışmaya girdiğini, bu sırada annesini tabancayla darp ettiğini ve "Bugün ölmek mi istiyorsun? Yaşamak istiyorsan, hayatın için yalvarsan iyi edersin" dediğini aktardı.

'BEN TANRIYIM SEN ŞEYTANSIN'

Polis, Volz'un anne ve babasını bütün gün evde zorla tuttuğunu, cep telefonlarını aldığını ve onlara “İsa ve Tanrı” olduğunu, annesinin ise “şeytan” olduğunu söylediğini anlattı. Volz'un babasının ise "Biz inançlı insanlarız, sen Tanrı değilsin" dediği öğrenildi. Sonunda Volz'un babası, oğluna çalıştığı mağazadaki işine gitmesi gerektiğini hatırlattı. Volz babasıyla birlikte işe gitmeye karar verdi ve babasına "oraya gidip bir sürü insanı öldürmesi gerektiğini" düşündüğünü söyledi.

MAĞAZADA İHBAR EDİLDİ

Polis, baba-oğulun işe varması sonrasında, Volz'un babasının mağazadaki arkadaşlarına olanları anlatması ve 911 Acil Çağrı Merkezi'ni aramalarıyla durumdan haberdar olduklarını aktardı. Olay yerine intikal eden polislerin, mağazadan kaçan Volz'u "dur" ihtarıyla durdurmaya çalıştıkları, saldırganın polis aracına yedi-sekiz kez ateş etmesi sonrasında ise Volz'a karşılık verdikleri bildirildi.

Çatışmada polis memuru Mark Sills göğsünden yaralanırken, vurulan Volz'un da bir hastaneye kaldırıldığı ancak orada tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi. Volz'un bir "uyuşturucu bağımlısı" olduğu iddia edildi.

OLAY SORUŞTURULACAK

ABD'de sık sık saldırganlarla çatışmaya giren polislerin yetki alanları tartışma konusu. Bu nedenle ilgili protokol uyarınca, memurların karıştığı ölümcül olaylar ve görev sınırlamasını denetleyen soruşturma biriminin vurulma olayını araştıracağı açıklandı.