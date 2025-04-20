Yüksek Alarm Durumuna Geçtiler! Devlet Başkanına Suikast...

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da yüksek alarm durumuna geçildi. Olağanüstü önemlerin nedeninin ise Devlet Başkanı Daniel Noboa'ya yönelik olası bir suikast şüphesi olduğu öğrenildi.

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Yüksek Alarm Durumuna Geçtiler! Devlet Başkanına Suikast...

Ekvador'da Devlet Başkanı Daniel Noboa'ya yönelik suikast şüphesiyle güvenlik birimleri yüksek alarm durumuna geçirildi.

Ekvador Devlet Başkanlığı Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, “Devlet Başkanımızın, devlet yetkililerinin ve kamu görevlilerinin hayatına kasteden her türlü girişimi şiddetle kınıyor ve reddediyoruz" denilerek şu ifadelere yer verildi:

"Suç yapılarının, seçimlerde yenilgiye uğrayan siyasi çevrelerle iş birliği yaparak şiddet, korku ve terör yoluyla kaos yaratma çabası içler acısı bir durumdur. Kararlılığımızı test edecekler. Ölüm saçıyorlar, biz ise yaşamı, demokrasiyi ve özgürlüğü savunuyoruz."

Kaynak: DHA

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Ekvador Suikast girişimi
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