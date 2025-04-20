Gazze’de Can Kaybı 51 Bin 201’e Yükseldi

İsrail’in Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü bombardımanda yaşamını yitiren sivillerin sayısı 51 bin 201 oldu.

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Gazze’de Can Kaybı 51 Bin 201’e Yükseldi

İsrail Gazze Şeridi’ndeki sivilleri hedef almaya devam ediyor. Bölgede soykırım gerçekleştiren İsrail ordusunun yoğun saldırıları nedeniyle can kaybı günden güne çoğalıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 44 sivilin cansız bedeninin ve 145 yaralının ulaştığını aktardı.

Bakanlık ayrıca, İsrail’in Gazze Şeridi’nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart’tan bu yana bin 827 Filistinlinin öldürüldüğünü, 4 bin 828 Filistinlinin de yaralandığını duyurdu.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da belirtilidiği açıklamada, toplam can kaybının 51 bin 201’e, 116 bin 869’a yükseldiği bildirildi.

Kaynak: İHA

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