Türkiye'deki Çeteden Almanya'da 122 Milyonluk Vurgun! Arkasından 'Cehennem Melekleri' Çıktı

Türkiye'de vatandaşı usandıran telefon dolandırıcıları, aynı yöntemle şimdi de Almanya'da 122 milyon liralık vurgun yaptı. Almanya ile Türkiye'nin ortak yürüttüğü operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken, çete üyelerinden birinin Cehennem Melekleri grubuyla bağlantılı ve kırmızı bültenle arandığı olduğu ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
Türkiye'deki Çeteden Almanya'da 122 Milyonluk Vurgun! Arkasından 'Cehennem Melekleri' Çıktı

Son dönemde artan dolandırıcılık olaylarından en çok kullanılan yöntem olan, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtma yoluyla Alman vatandaşları da dolandırıldı. İleri derecede Almanca bilen dolandırıcılar, tuzağa düşürdükleri kişilere Almanya'da bilinen suç örgütleriyle irtibatlı olduklarını söyleyerek 46 kişiden 122 milyon liralık vurgun yaptı.

NTV'den Tugay Saday'ın haberine göre; şikayetçi olan vatandaşlar sonrası harekete geçen Alman adli makamları, İstanbul polisiyle irtibata geçerek koordineli çalışma başlattı ve eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Türkiye'deki Çeteden Almanya'da 122 Milyonluk Vurgun! Arkasından 'Cehennem Melekleri' Çıktı - Resim : 1

INTERPOL TARAFINDAN ARANIYORDU

Şüpheli şahıslardan birinin Cehennem Melekleri suç örgütü üyesi olduğu anlaşıldı. Bu kişinin, Almanya'nın başkenti Berlin'de işlenen Tahir Özbek cinayetiyle ilgili Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.

Hells Angel yani Cehennem Melekleri'nin geçmişi İkinci Dünya Savaşı yılları sonrasına kadar uzanıyor. ABD'de ortaya çıkan motosiklet kulübü, savaşta da yer alıp psikolojik olarak çok sağlıklı olmayan kişileri bünyesinde barındırmasıyla biliniyordu.

Güzellik İmparatoriçesinden Olay Savunma... 'Oturduğum Villa Kira, Ne Dolandırıcısı?'Güzellik İmparatoriçesinden Olay Savunma... 'Oturduğum Villa Kira, Ne Dolandırıcısı?'Güncel
Adana’da Şoke Eden Vurgun: Güzellik Merkezi Sahibi 'Kalbim Sizde Kaldı' Dedi, Paraları Alıp KaçtıAdana’da Şoke Eden Vurgun: Güzellik Merkezi Sahibi 'Kalbim Sizde Kaldı' Dedi, Paraları Alıp KaçtıGüncel

Kaynak: NTV

Etiketler
Almanya dolandırıcılık Suç örgütü
Son Güncelleme:
Dünyada Sadece 18 Tane Bulunuyor, Tek Ağaçtan 40 Farklı Meyve Çıkıyor! Gören Şaşıp Kalıyor Dünyada Sadece 18 Tane Bulunuyor, Tek Ağaçtan 40 Farklı Meyve Çıkıyor! Gören Şaşıp Kalıyor
Yüz Binlerce Sürücü Merakla Bekliyor... Ali Yerlikaya'dan Ehliyet Affı Açıklaması Ehliyet Affı Gelecek mi?
Ne İstanbul Ne İzmir Ne de Ankara! Dünya Sıralamasında Rekor Kıran İlimiz Çok Şaşırtacak Ne İstanbul Ne İzmir Ne de Ankara! Dünya Sıralamasında Rekor Kıran İlimiz Çok Şaşırtacak
Özgür Özel'den Sosyal Medya Profilinde ‘Yozgat’ Güncellemesi Özgür Özel'den Sosyal Medya Profilinde ‘Yozgat’ Güncellemesi
CHP'den Antalya'daki Riskli İlkokul Binası İçin Çağrı, 'Acilen Yıkılmalı' CHP'den Antalya'daki Riskli İlkokul Binası İçin Çağrı, 'Acilen Yıkılmalı'
Kan Donduran Bir Akran Dehşeti Daha... Tokat Attı, Yerde Sürükledi, Saçını Koparttı Kan Donduran Bir Akran Dehşeti Daha... Tokat Attı, Yerde Sürükledi, Saçını Koparttı
ÇOK OKUNANLAR
Tapusu Olan Herkes İçin Kritik Süreç! Bu 90 Güne Dikkat Tapusu Olan Herkes İçin Kritik Süreç! Bu 90 Güne Dikkat
Koç Holding'in Gözdesi Tofaş’tan Yeni Rekor! Tam 256 Milyon Avro... Koç Holding'in Gözdesi Tofaş’tan Yeni Rekor! Tam 256 Milyon Avro...
Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrasında 1 Milyon Liranın Mevduat Getirisi Değişti! Faiz Tablosu Tersine Döndü 1 Milyon Liranın Mevduat Getirisi Değişti! Faiz Tablosu Tersine Döndü
Elektrikli Araçların Menzili Bu Şekilde Artırılabiliyor! O Detaya Dikkat Elektrikli Araçların Menzili Bu Şekilde Artırılabiliyor! O Detaya Dikkat
Doğuş Otomotiv Uçuşa Geçti! Doğuş Otomotiv Uçuşa Geçti!