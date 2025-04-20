Türkiye'deki Çeteden Almanya'da 122 Milyonluk Vurgun! Arkasından 'Cehennem Melekleri' Çıktı

Son dönemde artan dolandırıcılık olaylarından en çok kullanılan yöntem olan, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtma yoluyla Alman vatandaşları da dolandırıldı. İleri derecede Almanca bilen dolandırıcılar, tuzağa düşürdükleri kişilere Almanya'da bilinen suç örgütleriyle irtibatlı olduklarını söyleyerek 46 kişiden 122 milyon liralık vurgun yaptı.

NTV'den Tugay Saday'ın haberine göre; şikayetçi olan vatandaşlar sonrası harekete geçen Alman adli makamları, İstanbul polisiyle irtibata geçerek koordineli çalışma başlattı ve eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

INTERPOL TARAFINDAN ARANIYORDU

Şüpheli şahıslardan birinin Cehennem Melekleri suç örgütü üyesi olduğu anlaşıldı. Bu kişinin, Almanya'nın başkenti Berlin'de işlenen Tahir Özbek cinayetiyle ilgili Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.

Hells Angel yani Cehennem Melekleri'nin geçmişi İkinci Dünya Savaşı yılları sonrasına kadar uzanıyor. ABD'de ortaya çıkan motosiklet kulübü, savaşta da yer alıp psikolojik olarak çok sağlıklı olmayan kişileri bünyesinde barındırmasıyla biliniyordu.

Kaynak: NTV