CHP'den Antalya'daki Riskli İlkokul Binası İçin Çağrı, 'Acilen Yıkılmalı'

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gündeme getirdikleri Antalya’nın Elmalı ilçesinde yer alan ve riskli durumda bulunan Yuva İlkokulu’nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

‘BİNADA CİDDİ YAPISAL RİSKLER VAR’

Binada daha önce bazı tadilatların yapılmış olduğunu ifade eden Kaya, buna rağmen yapılan müdahalelerin binanın taşıdığı ciddi yapısal riskleri ortadan kaldırmadığını dile getirdi.

Kaya, binada yapılan tadilatların çözüm değil; riski geçici olarak öteleyen bir hamle olduğunu söyledi.

‘İSTENDİĞİ TAKDİRDE YAPILABİLİYOR’

Bahsi geçen Yuva İlkokulu’nun sadece Yuva Mahallesi’nde değil; Kuzuköy, Mursal, Tavullar, İmircik ve Geçit mahallelerinde ikamet eden öğrencilerin de eğitim gördüğü önemli bir merkez olduğunu belirten Kaya, aynı alanda yeni yapılan bir ortaokul binasının 3 ay gibi kısa bir sürede inşa edildiğini açıkladı.

İstendiği takdirde hızlı bir şekilde binanın yıkılarak yeniden yapılabileceğine işaret eden Kaya, mevcut riskli binanın bir an önce yıkılmasını ve yerine depreme dayanıklı, güvenli ve modern bir ilkokul binasının yapılması gerektiğini belirtti.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NA ÇAĞRI

Yapılacak binanın sadece Elmalı içini değil çocukların geleceği için atılacak hayati bir adım olduğunu ifade eden Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı’na seslendi.

Mevcut okul binasının çocuklar için güvenlik riski taşıdığını söyleyen Kaya, riskli yapının yıkılmasını ve yerine yeni bir okul inşa edilmesini; inşa edilecek binanın da depreme dayanıklı, sağlıklı ve çağdaş bir eğitim ortamına uygun olmasını Milli Eğitim Bakanlığı’ndan talep etti.

‘TAKİPÇİSİ OLACAĞIM’

Çocukların can güvenliği için daha fazla zaman kaybedilmemesi gerektiğini söyleyen Kaya, Yuva İlkokulu yerine yeni ve güvenli bir bina inşa edilene kadar bu konunun takipçisi olmayı sürdüreceğini ifade etti.