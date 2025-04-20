AKP İstanbul’un 39 İlçesinde Start Verdi, Üye Ziyaretleri Bugün Başlıyor

AKP İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul’daki 2 milyon AKP üyesini evlerinde ziyaret edeceğini duyurdu. İstanbul genelinde planlanan ziyaret programı 20 Nisan Pazar günü (Bugün) başlayacak.

Onur Özovalı Onur Özovalı
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AKP İstanbul’un 39 İlçesinde Start Verdi, Üye Ziyaretleri Bugün Başlıyor

31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından vatandaşla iletişimini daha çok artırmayı hedefleyen AKP, ziyaretlerini artıracağını duyurmuştu. AKP İstanbul İl Başkanlığı harekete geçti.

Başkanlık tarafından yapılan duyuruda ‘İstanbul’daki 2 milyon AK Parti üyesini evlerinde ziyaret edeceğimiz gönül buluşmalarımız başlıyor’ denildi. 39 ilçede yapılacak ziyaretlerin bugün başlayacağı ifade edildi.

AKP İstanbul’un 39 İlçesinde Start Verdi, Üye Ziyaretleri Bugün Başlıyor - Resim : 1

'İSTANBUL’DA SAHAYA İNİYORUZ'

AKP İstanbul İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: Teşkilatımızın temel taşı olan üyelerimizle birebir temas kurmak ve gönül bağımızı daha da güçlendirmek amacıyla, İstanbul genelinde büyük bir ziyaret programı başlatıyoruz. İstanbul’daki 2 milyon AK Parti üyesini evlerinde ziyaret edeceğimiz gönül buluşmalarımız başlıyor. Bu kapsamda, 20 Nisan Pazar günü İstanbul’un 39 ilçesindeki tüm mahallelerde eş zamanlı olarak üyelerimize yönelik hane ziyaretleri başlıyor. İstanbul’un her mahallesinde, her hikayesine dokunmak için sahaya iniyoruz.

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