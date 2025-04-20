Vali Davut Gül'den CHP'ye Filistin Tepkisi: Suç Duyurusunda Bulunulacak

İstanbul Valisi Davut Gül, CHP'nin Taksim'de düzenlemek istediği Filistin eylemi için "provokasyon" dedi. Vali Gül, tepki gösterdi. Gül, protestoya ilişkin suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Vali Davut Gül'den CHP'ye Filistin Tepkisi: Suç Duyurusunda Bulunulacak

İstanbul Valisi Davut Gül, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın Taksim'de düzenlemek istediği Filistin eylemine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Vali Gül, gösteri çağrısını "provokasyon" olarak nitelendirdi ve suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Vali Gül, "Polislerimizin yaralanmasına, bazı vatandaşlarımızın yargılanmasına sebep olan bu yasa dışı çağrıları yapan ve organize edenler hakkında suç duyurusunda bulunulacak; adli süreç titizlikle takip edilecektir" dedi.

Vali Davut Gül'den CHP'ye Filistin Tepkisi: Suç Duyurusunda Bulunulacak - Resim : 1

Gül'ün açıklaması şöyle:

"Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde güvenlik gerekçesiyle uzun yıllardır hiçbir gösteriye izin verilmemektedir. Bu durum ilgili kişi ve gruplara defalarca açıkça bildirilmiştir. İstanbul’un pek çok farklı noktasında gösteri ve toplanma hakkı serbestken, güvenlik gerekçesiyle sınırlı tutulan bu alanda ısrarla toplanma çağrısı yapmak, en hafif tabiriyle provokasyondur.

Filistinli kardeşlerimizin kutsal davasını kendi siyasi hesaplarına alet edenleri kınıyoruz. Toplumsal hassasiyetleri istismar ederek kamu düzenini bozma girişimlerine asla müsaade edilmeyecektir. Tüm bu süreçte sağduyusunu koruyan güvenlik güçlerimiz, hukuk çerçevesinde görevini ifa etmiş; milletimizin huzurunu hedef alan girişimlere karşı kararlı bir duruş sergilemiştir.

Polislerimizin yaralanmasına, bazı vatandaşlarımızın yargılanmasına sebep olan bu yasa dışı çağrıları yapan ve organize edenler hakkında suç duyurusunda bulunulacak; adli süreç titizlikle takip edilecektir."

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Kaynak: Haber Merkezi

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