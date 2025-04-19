Ankara'da Kritik Temas: Bakan Fidan, Hamas Heyeti ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Liderlik Konseyi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede, Gazze’de kalıcı bir ateşkesin sağlanmasına yönelik yürütülen diplomatik girişimleri değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik insani yardım akışını engelleyerek sivil halkı açlığa mahkum etme çabalarına dikkat çekildi. Bu bağlamda, uluslararası toplumun bölgeye yardım ulaştırmak için daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiği vurgulandı.

Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesine yönelik girişimlerin kesin bir dille reddedildiği görüşmede, Batı Şeria’daki gelişmeler de masaya yatırıldı. İsrail'in bölgede işgali kalıcı hale getirmeye dönük adımlarının, yalnızca Filistin halkı için değil, tüm bölgesel istikrar için tehdit oluşturduğu ifade edildi.

Toplantıda ayrıca, Filistinli gruplar arasındaki iç uzlaşı arayışları gündeme geldi. Bakan Fidan, ulusal birliğin Filistin davası açısından kritik öneme sahip olduğunu belirterek, Türkiye’nin bu sürece her düzeyde destek vermeye hazır olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA