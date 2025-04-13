İsrail'in Hastane Saldırısına Hamas'tan Tepki! 'Savaş Suçuna Susmayın'

Hamas, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne gerçekleştirdiği bombardımana tepki göstererek uluslararası toplumun sessizliğini işaret etti. Hamas, sivil hedeflerin ve sağlık altyapısının hedef alındığı bu savaş suçuna sessiz kalınmaması gerektiğini vurguladı.

İsrail'in Hastane Saldırısına Hamas'tan Tepki! 'Savaş Suçuna Susmayın'

İsrail güçleri, gece saatlerinde Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne hava saldırısı düzenledi. Çok sayıda ölü ve yaralının olduğu katliama ilişkin Hamas'tan da bir açıklama geldi. Doğrudan sivil hedeflerin ve sağlık altyapısının hedef alındığını vurgulayan Hamas, bunun yeni bir savaş suçu olduğunu söyledi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Mescid-i Aksa Şehitleri Hastanesi olarak da bilinen El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırı ve hastanenin acil servis binasının tamamen yıkılması, içerideki hasta ve yaralıların yerinden edilmesi; faşist işgal ordusunun Gazze'de işlediği cani suçlar zincirine bir yenisini eklemiştir" ifadeleri kullanıldı.

'DOĞRUDAN ABD'NİN DESTEĞİ'

İsrail'in hastaneleri hedef alarak uluslararası hukuku bir kez daha açıkça ihlal ettiği ve ABD yönetiminin bu saldırının doğrudan sorumlusu olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu vahşi saldırı, tüm yasa ve insanlık normlarını hiçe sayan suç örgütü niteliğindeki bir yapıyla karşı karşıya olduğumuzu bir kez daha göstermektedir. Bu suçlar, ABD'nin verdiği doğrudan siyasi ve askeri destek sayesinde gerçekleşmektedir."

İsrail'in Hastane Saldırısına Hamas'tan Tepki! 'Savaş Suçuna Susmayın' - Resim : 1

ULUSLARARASI TOPLUMA TEPKİ

Açıklamada, uluslararası toplumun sessizliği de eleştirilerek şunlar kaydedildi:

"Modern çağda benzeri görülmemiş bu suçlar karşısında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) başta olmak üzere uluslararası hukuk mekanizmalarının sessizliği kabul edilemez. Hastaneleri hedef almak, içlerindeki yaralıları ve sağlık çalışanlarını sokağa atmak hiçbir şekilde meşrulaştırılamaz."

Açıklamada, Arap ve İslam ülkeleri ile uluslararası kuruluşlara da çağrıda bulunularak, "Gazze'de devam eden bu vahşi soykırımı durdurmak için acilen harekete geçilmeli, siyasi ve ahlaki sorumluluklar yerine getirilmelidir." ifadeleri kullanıldı.

Arap ve İslam halkları ile dünyadaki tüm özgür halkların, bugün tarihi bir sorumlulukla karşı karşıya olduğu, Gazze halkına yönelik bu sistematik kıyımın durdurulması için meydanlarda ve her alanda İsrail'e yönelik baskının artırılması gerektiği vurgulandı.

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Kaynak: AA

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