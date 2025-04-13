Dominik Cumhuriyeti'ndeki Faciada Bilanço Ağırlaşıyor! Can Kaybı 226'ya çıktı

Dominik Cumhuriyeti'nde bir eğlence mekanının çatısının çökmesi sonucu yaşanan faciada bilanço ağırlaşıyor. Son açıklamaya göre, hayatını kaybedenlerin sayısı 226'ya yükseldi.

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Dominik Cumhuriyeti'ndeki Faciada Bilanço Ağırlaşıyor! Can Kaybı 226'ya çıktı

Karayipler ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'da yer alan "Jet Set" isimli eğlence mekanındaki facianın ardından can kaybı artıyor. Yetkililer, eğlence mekanında ölü sayısının 226'ya çıktığını, yaralı sayısının ise 189 olduğunu açıkladı.

Acil Durum Operasyon Merkezi'nden (COE) yapılan açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve ailelere psikolojik destek sağlanması için 4 bin 580 kişinin görevlendirildiği belirtildi. Dominik Devlet Başkanı Luis Abinader, basına yaptığı açıklamada, olayla ilgili ulusal ve uluslararası uzmanlardan oluşan bir komisyonun kurulduğunu duyurdu.

Dominik Cumhuriyeti'ndeki Faciada Bilanço Ağırlaşıyor! Can Kaybı 226'ya çıktı - Resim : 1

Bu arada eğlence mekanının sahibi Antonio Espaillat, basına yaptığı açıklamada, ilk andan itibaren sürecin tamamen şeffaf şekilde yürütülmesi için kapsamlı işbirliği yaptıklarını söyledi.

Olayda yaşamını yitirenlerin arasında 18 Venezuelalı, 3 İspanyol, 2 Fransız, 1 Kolombiyalı, 1 İtalyan ve 1 Kenyalının olduğu bilgisi paylaşıldı.

NE OLMUŞTU?

"Jet Set" isimli eğlence mekanının çatısı, 8 Nisan'da 500'ü aşkın müşterinin bulunduğu sırada çökmüştü. Hayatını kaybedenler arasında, kaza anında sahnede şarkı söyleyen sanatçı Rubby Perez ve Amerikan Beyzbol Ligi'nin (MLB) eski oyuncusu Octavio Dotel'in de bulunduğu belirtilmişti. Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Abinader, felaketin ardından 3 günlük ulusal yas ilan etmişti.

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Kaynak: AA

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