Dominik'teki Faciada Can Kaybı Artıyor: En Az 218 Ölü...

Dominik Cumhuriyeti’nde bir eğlence mekanının çatısının çökmesi sonucu facia yaşandı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 218’e çıktı.

Yerel yetkililer, Santo Domingo'da bulunan "Jet Set" isimli eğlence mekanındaki faciaya ilişkin son bilgileri paylaştı. Yetkiler can kaybının 218’e yükseldiğini duyurdu.

Arama çalışmalarının halen devam ettiği bildirilirken, kazanan nedenine ilişkin soruşturmanın da devam ettiği belirtildi.

Hayatını kaybedenler arasında, kaza anında sahnede şarkı söyleyen sanatçı Rubby Perez ve Amerikan Beyzbol Ligi'nin (MLB) eski oyuncusu Octavio Dotel'in de bulunduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA