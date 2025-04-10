Dominik'teki Faciada Can Kaybı Artıyor: En Az 218 Ölü...

Dominik Cumhuriyeti'ndeki eğlence mekanında yaşanan faciada can kaybı artmaya devam ediyor. Son açıklamaya göre, hayatını kaybedenlerin sayısının 218'e yükseldiği bildirildi.

Dominik'teki Faciada Can Kaybı Artıyor: En Az 218 Ölü...

Dominik Cumhuriyeti’nde bir eğlence mekanının çatısının çökmesi sonucu facia yaşandı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 218’e çıktı.

Yerel yetkililer, Santo Domingo'da bulunan "Jet Set" isimli eğlence mekanındaki faciaya ilişkin son bilgileri paylaştı. Yetkiler can kaybının 218’e yükseldiğini duyurdu.

Dominik'teki Faciada Can Kaybı Artıyor: En Az 218 Ölü... - Resim : 1

Arama çalışmalarının halen devam ettiği bildirilirken, kazanan nedenine ilişkin soruşturmanın da devam ettiği belirtildi.

Hayatını kaybedenler arasında, kaza anında sahnede şarkı söyleyen sanatçı Rubby Perez ve Amerikan Beyzbol Ligi'nin (MLB) eski oyuncusu Octavio Dotel'in de bulunduğu belirtilmişti.

Dominik'te Popüler Gece Kulübünde Facia: 100'e Yakın Kişi Öldü, 3 Günlük Ulusal Yas İlan EdildiDominik'te Popüler Gece Kulübünde Facia: 100'e Yakın Kişi Öldü, 3 Günlük Ulusal Yas İlan EdildiDünya

Kaynak: AA

Etiketler
Dominik Cumhuriyeti Facia
Gazze'de Acı Bilanço: Can Kayıpları 50 Bin 886’ya Ulaştı Gazze'de Acı Bilanço: Can Kayıpları 50 Bin 886’ya Ulaştı
Google Keşfet’te Dev Adım: Masaüstüne Taşınıyor Google Keşfet’te Dev Adım: Masaüstüne Taşınıyor
En Dayanıklı Otomobil Motorları Hangileri? Bu Araçların Motorları Hiç Bozulmuyor En Dayanıklı Otomobil Motorları Hangileri? Bu Araçların Motorları Hiç Bozulmuyor
ABD'de Mart Ayı Enflasyonu Belli Oldu ABD'de Mart Ayı Enflasyonu Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Ne Yaptın BYD! Rekor İndirim Resmen Başladı: 296 Bin Liraya Araç Satıyor Ne Yaptın BYD! Rekor İndirim Resmen Başladı: 296 Bin Liraya Araç Satıyor
Sabancı Holding ve Sabancı Üniversitesi'ne Büyük Şok! Atlı Köşk için 21 Yıl Sonra Bir İlk Sabancı Holding ve Sabancı Üniversitesi'ne Büyük Şok! Atlı Köşk için 21 Yıl Sonra Bir İlk
Ünlü Reçel ve Sos Markasında Alerji Skandalı: Acil Olarak Raflardan Toplatılıyor! Getirene Para Veriliyor Ünlü Reçel ve Sos Markası Acil Toplatılıyor
Gram Altına Yatırım Yapanlar Dikkat İslam Memiş Uyardı, Bu Hatayı Yapan Büyük Kaybeder Gram Altına Yatırım Yapanlar Dikkat İslam Memiş Uyardı, Bu Hatayı Yapan Büyük Kaybeder
Koç Holding KAP'a Bildirdi! Tam 12 Milyar Liralık Büyük Rekor Koç Holding KAP'a Bildirdi! Tam 12 Milyar Liralık Büyük Rekor