ABD'de Mart Ayı Enflasyonu Belli Oldu

ABD'de Mart aynı enflasyonu beklentilerin altında kaldı. ABD'de enflasyon 9 aylık bir zaman diliminin ardından ilk kez aylık bazda düşüş gösterdi. TÜFE, Mart ayında yüzde 0,1 gerileme kaydederken, yıllık bazda ise 2,4 artış kaydetti.

TÜFE'nin tahminlere göre aylık bazda yüzde 0,1; yıllık bazda ise 2,6 artış göstermesi bekleniyordu.

ÇEKİRDEK TÜFE DE BEKLENTİ ALTINDA KALDI

Gıda ve enerji fiyatlarının dışarıda tutulduğu çekirdek TÜFE martta yüzde 0,1 artarken, yıllık bazda yüzde 2,8 arttı.

Çekirdek TÜFE'nin mart ayı için yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 3 artması öngörülmüştü.

AKARYAKITTAKİ DÜŞÜŞ ENFLASONU ETKİLEDİ

Enflasyondaki beklenmedik düşüşte ise akaryakıt fiyatlarındaki gerileme etkili oldu. Mart ayında akaryakıt fiyatları bir önceki aya kıyasla yüzde 6,3 düşüş kaydetti. Bu düşüşle birlikte, elektrikte yaşanan yüzde 0,9'luk artışla doğal gazdaki yüzde 3.6'lık yükselişe rağmen enerji endeksi aylık bazda yüzde 2,4 geriledi.

Mart ayında barınma endeksi yüzde 0.2, gıda endeksi ise yüzde 0.4 artış kaydetti. Gıda fiyatlarındaki yıllık yükseliş yüzde 3 olarak hesaplandı.

Kaynak: Haber Merkezi