Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan Çarpıcı Enflasyon Mesajı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, EUROMETAL Çelik Günü ve 10. YİSAD Yassı Çelik Konferansı'nda bir sunum yaptı.

Burada konuşan Karahan, enflasyonun ana eğilimindeki yükselişin yılın ilk çeyreğine özgü olduğunu belirterek, genel düşüş sürecinin devam ettiğini vurguladı.

Karahan, buradaki sunumunda, özetle, talep kompozisyonunun 2024’te daha dengeli seyrettiğini belirterek, üretim göstergelerinin iktisadi faaliyette toparlanmaya işaret ettiğini belirtti. Karahan, cari işlemler açığının tarihsel olarak düşük seviyelerde olduğuna dikkat çekerek, zayıf bir talep olmasına karşın ihracatta pazar payının arttığını bildirdi.

Kaynak: Haber Merkezi