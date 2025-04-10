Petroldeki Düşüşün Ekonomiye Etkisi Ne Olacak? Bakan Şimşek’ten Enflasyon Mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, petrol fiyatlarının düşüşü sonrası enflasyona ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, petrol fiyatlarının kalıcı olarak düşmesi halinde enflasyon ve cari açıkta belirgin bir gerileme yaşanabileceğini açıkladı.

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Petroldeki Düşüşün Ekonomiye Etkisi Ne Olacak? Bakan Şimşek’ten Enflasyon Mesajı

İstanbul’da düzenlenen OECD toplantısının ardından konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel emtia fiyatlarında son dönemde yaşanan gerilemenin Türkiye ekonomisine muhtemel etkilerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Reuters'ın sorusunu yanıtlayan Şimşek, petrol fiyatlarının kalıcı olarak düşük seyretmesi durumunda, bu durumun enflasyon ve cari açıkta olumlu yansımalar yaratabileceğini söyledi.

Bakan Şimşek, özellikle petrol fiyatlarının 65 dolar seviyesinin altında kalıcı hale gelmesi halinde, enflasyonun hedeflenen seviyenin 1 ila 1,6 puan altında gerçekleşebileceğini ifade etti. Aynı senaryoda, cari açığın Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYH) oranının ise yüzde 1,5’in altına çekilebileceğini belirtti.

Petroldeki Düşüşün Ekonomiye Etkisi Ne Olacak? Bakan Şimşek’ten Enflasyon Mesajı - Resim : 1

‘ENFLASYONU AŞAĞI ÇEKMEKTE KARARLIYIZ’

Toplantı kapsamında yaptığı konuşmada enflasyonla mücadeledeki kararlılığını da yineleyen Bakan Şimşek, “Enflasyonu aşağı getirme konusunda kararlıyız” ifadelerini kullandı. Türkiye ekonomisinin üretim kapasitesini artırmak için kapsamlı reformlara ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Şimşek, bazı yapısal dönüşümlerin hayata geçirilmesinin şart olduğunu dile getirdi. Şimşek, “Bazı reformları hayata geçirmek çok önemli, üretimi artırmak için reformlara ihtiyacımız var” diyerek hükümetin reform ajandasına dikkat çekti.

Petroldeki Düşüşün Ekonomiye Etkisi Ne Olacak? Bakan Şimşek’ten Enflasyon Mesajı - Resim : 2

BRENT PETROL 4 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Son haftalarda küresel enerji piyasalarında dikkat çeken bir gerileme yaşanıyor. Brent tipi ham petrol fiyatları 63 dolar seviyelerine kadar düşerek son dört yılın en düşük düzeyinde işlem görmeye başladı. Dün itibarıyla petrol fiyatları kısa süreliğine 60 doların da altını gördü. Uzmanlara göre bu düşüşün arkasında küresel talepteki yavaşlama, üretim fazlası ve jeopolitik risklerin azalması gibi nedenler yer alıyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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Mehmet Şimşek Petrol Enflasyon Cari açık
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