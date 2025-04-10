Tüm Hesaplar Değişti! Mevduat Faizinde 52 Ay Sonra Bir İlk

Mevduat faizinde 52 aylık aranın ardından bir ilk yaşandı. Mevduat faizi (brüt) Ekim 2020’den bu yana ilk kez yatırımcısına enflasyonun üzerinde kazanç sağladı.

Tüm Hesaplar Değişti! Mevduat Faizinde 52 Ay Sonra Bir İlk

Mevduat faizine ilişkin mart ayı verilerinde dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Martta mevduat faizi (brüt) martta yıllık bazda yüzde 39,18 ile 52 ay sonra enflasyonun üzerinde getiri sağladı. Söz konusu dönemde TÜFE ile indirgendiğinde yatırımcısına kazandıran tek finansal yatırım aracının mevduat faizi olması dikkat çekti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yatırım araçlarının reel getiri oranları incelendiğinde devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 5,05, dolar yüzde 16,14, euro yüzde 16,65 ve BIST 100 endeksi yüzde 18,35 oranında yatırımcısının kayba uğramasına neden oldu.

Mevduat faizinin ise yüzde 0,78 ile yatırımcısına kazandırması dikkat çekti. Mevduat faizi yıllık bazda tam yüzde 39,18 getiri sağladı. Böylece Ekim 2020’den bu yana ilk kez yatırımcısına enflasyonun üzerinde getiri sağladı. Söz konusu aralık 52 aylık bir zaman dilimine tekabül ediyor.

Tüm Hesaplar Değişti! Mevduat Faizinde 52 Ay Sonra Bir İlk - Resim : 1

YATIRIMCI GÜVENLİ LİMAN ARAYIŞINDA

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eren Çaşkurlu da konuya ilişkin bir değerlendirme yaparken, "Ekonomi yönetimi, yaşanan iç ve dış ekonomik gelişmeler sonucunda yatırımcıları, güvenli liman arayışlarında altın ve döviz gibi enstrümanlardan ziyade Türk lirasına yönlendirdi. TCMB ve BDDK uyumunda bankalar, yüksek mevduat faizleri ile fon toplamaya gitti” dedi.

Çaşkurlu, trend gelişiminin takibi açısından ikinci çeyrek sonunda da değerlendirme yapılması gerektiğini belirtti.

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Kaynak: AA

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