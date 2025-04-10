31 Yıllık Dev Şirket Asoy İnşaat Batıyor

Şirket için İstanbul Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 3 aylık geçici mühlet kararı verildi. Karar, şirketin mali sıkıntılarını aşabilmesi için bir fırsat sunmayı amaçlıyor.

KONKORDATO SÜRECİ BAŞLADI

Mahkemeden alınan karar doğrultusunda, Asoy İnşaat ve bağlı şirketlerine yönelik konkordato süreci resmen başladı. 7 Nisan 2025 tarihinden itibaren geçerli olan geçici mühlet, 3 ay süreyle uygulanacak. Mahkeme, şirketin malvarlıklarının korunması için tüm tedbirlerin alınmasını ve konkordatonun başarıya ulaşma olasılığının incelenmesini kararlaştırdı.

YENİ BİR KOMİSER HEYETİ GÖREVLENDİRİLDİ

Konkordato sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için 3 kişilik geçici konkordato komiser heyeti görevlendirildi. Heyette, hukukçu Harika Alparslan, SMMM Deniz Akkaya Mar ve finans uzmanı Figen Mengi yer aldı. Bu komiser heyeti, şirketin mali durumunu detaylı bir şekilde inceleyecek ve sürecin takibini yapacak.

İTİRAZ HAKKI VE İLK DURUŞMA TARİHİ

Mahkeme, alacaklıların 7 gün içinde konkordato mühleti kararına itiraz etme hakkına sahip olduğunu duyurdu. İlk tahkikat duruşması ise 14 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak.