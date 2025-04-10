Araç Fiyatlarında Büyük Değişiklik! Türkiye'nin En Ucuz SUV Modelleri Açıklandı

Fiat’ın en uygun SUV modellerinden biri olan Egea Cross’un 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ Street versiyonu, Mart ayında 1.099.900 TL’ye satılırken Nisan ayında 1.249.900 TL’ye yükseldi.

HYUNDAI BAYON: FİYATI 1.244.500 TL’YE ÇIKTI

Hyundai Bayon’un 1.2 MPI 79 PS Jump manuel versiyonu, geçtiğimiz ay 1.084.000 TL’den alıcı bulurken, Nisan itibarıyla 1.244.500 TL seviyesine çıktı.

FORD PUMA: DÜŞEN TEK FİYAT

1.0L EcoBoost 125 PS, 6 ileri manuel şanzımanla sunulan Ford Puma’nın fiyatı, Mart ayında 1.506.700 TL iken Nisan ayında 1.470.400 TL’ye geriledi. Bu model, listede fiyatı düşen tek araç olarak öne çıkıyor.

KIA STONIC VE MG ZS: KÜÇÜK ARTIŞLAR GÖZLENDİ

Kia Stonic 1.0L 100 PS DCT Cool versiyonu Mart ayında 1.330.000 TL iken Nisan’da 1.415.000 TL’ye çıktı. MG ZS Comfort 1.0 AT modelinde ise fiyat değişmedi, Mart ve Nisan aylarında 1.349.000 TL olarak sabit kaldı.

SEAT ARONA: 75 BİN TL’LİK ARTIŞ

1.0 EcoTSI 115 HP DSG Style versiyonuyla satışta olan Seat Arona, Nisan ayında 1.590.000 TL’ye ulaştı. Mart ayında bu modelin fiyatı 1.515.000 TL idi.

RENAULT CAPTUR VE NISSAN JUKE: YENİ FİYATLAR AÇIKLANDI

Renault Captur’un evolution mild hybrid EDC 160 HP modeli Nisan ayı itibarıyla 1.529.000 TL’den satışa sunuldu. Nissan Juke 1.0 DIG-T 115 HP Tekna ise 1.754.900 TL’den alıcı bekliyor.

VOLKSWAGEN T-CROSS: 50 BİN TL ZAMLANDI

Volkswagen T-Cross 1.0 TSI 116 PS manuel Life versiyonu, Mart ayında 1.661.200 TL’den satıştayken Nisan ayında 1.711.000 TL’ye çıktı.

SUZUKI VITARA VE SKODA KAMIQ: YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Suzuki Vitara 1.4 MHEV GL Elegance otomatik versiyonu, 1.635.000 TL olan Mart ayı fiyatından 1.795.000 TL’ye yükseldi. Skoda Kamiq 1.0 TSI 115 HP DSG Elite ise 1.799.900 TL oldu.

CHERY MODELLERİ: 2 MİLYON BANDINA DAYANDI

Chery Omoda 5 Pro Intelligent versiyonu Nisan ayında 1.999.000 TL’ye çıktı. Chery Tiggo 7 Pro Max 145 HP Intelligent modeli ise Mart ayında 2.010.000 TL iken, Nisan ayında 2.059.000 TL oldu.

RENAULT AUSTRAL: EN PAHALI MODELLERDEN BİRİ OLDU

Renault’un techno mild hybrid 160 HP otomatik versiyona sahip modeli Austral, Nisan ayı itibarıyla 2.180.000 TL ile listenin en pahalı seçeneklerinden biri olarak öne çıktı.

Kaynak: Haber Merkezi