Cengiz Holding Satın Almak İstemişti! Dev Şirket İflas Etti

İNGİLTERE-TÜRKİYE ANLAŞMASINDA İSMİ GEÇMİŞTİ

2023 Temmuz ayında Türkiye ile İngiltere arasında önemli bir iş birliği anlaşması imzalandı. İngiliz hükümeti, Mersin’i Adana, Osmaniye ve Gaziantep’e bağlayacak yüksek hızlı elektrikli demiryolu projesi için 680 milyon sterlinlik finansman sağladı. Ancak bu destek, İngiliz tedarikçilerin projede yer alması koşuluyla verildi. Bu kapsamda ray üretim işi British Steel’e verildi. Şirket bu gelişmeyi kamuoyuna duyurdu.

FABRİKA KAPANDI, BİNLERCE KİŞİ İŞSİZ KALDI

Tüm bu adımlara rağmen British Steel’in ekonomik krizi aşılamadı. Şirket geçtiğimiz günlerde üretim yaptığı en büyük fırınını kapatacağını açıkladı. Bu karar, yaklaşık 2700 çalışanın işsiz kalması anlamına geliyor. İngiltere kamuoyunda büyük tepkiye neden olan bu gelişme, ülkenin sanayi politikalarını yeniden tartışmaya açtı.