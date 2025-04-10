Cengiz Holding Satın Almak İstemişti! Dev Şirket İflas Etti
Avrupa'nın en büyük çelik üreticilerinden biri olan British Steel, yaşadığı mali krizin ardından iflasını açıkladı. Daha önce Türkiye’den Oyak ve Cengiz Holding'in de satın almak için girişimde bulunduğu dev şirket, Çinli Jingye Grubu'na satılmıştı. Ancak yapılan satış, şirketin çöküşünü engelleyemedi.
Kaynak: Haber Merkezi
İngiltere merkezli British Steel, 2020 yılında finansal darboğaza girerek satışa çıkarıldı. Satış sürecine Türkiye'den Ereğli Demir Çelik’in sahibi Oyak ile Cengiz Holding de dahil oldu. Ancak ihaleyi kazanan taraf Çinli Jingye Grubu oldu. Satış sonrası umutlar artsa da şirketin yaşadığı mali sorunlar derinleşti.
İNGİLTERE-TÜRKİYE ANLAŞMASINDA İSMİ GEÇMİŞTİ
2023 Temmuz ayında Türkiye ile İngiltere arasında önemli bir iş birliği anlaşması imzalandı. İngiliz hükümeti, Mersin’i Adana, Osmaniye ve Gaziantep’e bağlayacak yüksek hızlı elektrikli demiryolu projesi için 680 milyon sterlinlik finansman sağladı. Ancak bu destek, İngiliz tedarikçilerin projede yer alması koşuluyla verildi. Bu kapsamda ray üretim işi British Steel’e verildi. Şirket bu gelişmeyi kamuoyuna duyurdu.
FABRİKA KAPANDI, BİNLERCE KİŞİ İŞSİZ KALDI
Tüm bu adımlara rağmen British Steel’in ekonomik krizi aşılamadı. Şirket geçtiğimiz günlerde üretim yaptığı en büyük fırınını kapatacağını açıkladı. Bu karar, yaklaşık 2700 çalışanın işsiz kalması anlamına geliyor. İngiltere kamuoyunda büyük tepkiye neden olan bu gelişme, ülkenin sanayi politikalarını yeniden tartışmaya açtı.
BİLANÇO ZARARI VE BORÇ YÜKÜ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI
British Steel'in açıkladığı 2023 yılı bilançosu, şirketin finansal durumunun vahametini gözler önüne serdi. Şirketin 2020’den bu yana Çinli sahiplerine 76.5 milyon sterlin faiz ödediği, ancak 2023’te 231.2 milyon sterlin zarar ettiği ve artık ödeme yapamadığı belirlendi. Şirketin Jingye ve ilişkili kuruluşlara olan borcu da hızla arttı: 2020’de 143 milyon sterlin olan borç, 2023'te 735.7 milyon sterline ulaştı.
İNGİLİZ PARLAMENTOSUNDAN TEPKİ: 'BU SADECE BİR YATIRIM DEĞİL'
Açıklanan kayıtlar, İngiltere'de siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi. İngiliz Parlamento Kamu Hesapları Komitesi Başkan Yardımcısı ve İşçi Partisi Milletvekili Clive Betts, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Jingye, şirkete sermaye koymak yerine kredi verdiyse ve faiz aldıysa, bu yapılan sübvansiyon gibi gösterilemez. Tanımlamalarda çok daha dikkatli olunmalı” ifadelerini kullandı.