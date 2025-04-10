Gıda Devi Apar Topar Acil Butonuna Bastı: Patates Ürünü Kırmızı Kodla Geri Toplatılıyor

İngiltere genelinde faaliyet gösteren perakende devi Aldi, bünyesinde bulunan hazır patates ürününü acil olarak geri çağırıyor.

Gıda Devi Apar Topar Acil Butonuna Bastı: Patates Ürünü Kırmızı Kodla Geri Toplatılıyor

Aldi, raflarında yer alan ve oldukça rağbet gören hazır gıda ürünlerinden Inspired Cuisine Baby Potatoes with Herbs and Butter'ı acil olarak geri çağırma kararı aldı.

Gıda Standartları Ajansı (FSA) ile yapılan ortak açıklamada, üründe etikette belirtilmeyen süt bileşenlerinin bulunduğu tespit edildiği bildirildi.

Gıda Devi Apar Topar Acil Butonuna Bastı: Patates Ürünü Kırmızı Kodla Geri Toplatılıyor - Resim : 1

CİDDİ SAĞLIK RİSKİ OLUŞTURUYOR

Söz konusu durum, özellikle süt alerjisi ya da laktoz intoleransı olan tüketiciler için ciddi sağlık riski oluşturuyor. Bu nedenle Aldi, söz konusu ürünü satın alan müşterilerini bilgilendirerek dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Gıda Devi Apar Topar Acil Butonuna Bastı: Patates Ürünü Kırmızı Kodla Geri Toplatılıyor - Resim : 2

TÜKETİCİLERE TAM İADE ÇAĞRISI

Aldi, riskli ürünün tüm İngiltere mağazalarından toplatıldığını ve tüketicilerin ürünü kesinlikle tüketmemesi gerektiğini vurguladı. Yapılan açıklamada, “Eğer bu ürünü satın aldıysanız ve süt veya süt ürünlerine karşı alerjiniz varsa, ürünü yemeyin. Ürünü satın aldığınız mağazaya götürerek tam iade alabilirsiniz” ifadelerine yer verildi.

Gıda güvenliği konusunda hassasiyetiyle bilinen Aldi’nin bu hızlı geri çağırma hamlesi, tüketici sağlığını önceliklendiren bir adım olarak değerlendiriliyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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